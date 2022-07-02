Самогон, согласно известному изречению, можно гнать даже из табуретки. В качестве повода для провокации тоже можно использовать самые неожиданные, казалось бы, события. Армянские резвые политические дельцы доказали это еще раз. И если к провокационным выпадам против Азербайджана и Турции аудитория успела уже привыкнуть, то на сей раз «маховик» разворачивают уже против России. Причем толчок к провокационной «возне» дал не кто иной, как Никол Пашинян собственной персоной.

«Шашлычный варчапет», напомним, собрал в Ереване пресс-конференцию, где в числе прочего заявил: дескать, более 90% «удерживаемых пленных» были, оказывается, захвачены после развертывания российских миротворцев и в зоне их ответственности, после чего тоном опытного доносчика добавил: проводимая Азербайджаном политика невозвращения пленных направлена на дискредитацию деятельности российских миротворцев в «Нагорном Карабахе» и Лачинском коридоре. И при этом беспардонно врал.

Поясним. «90% удерживаемых пленных», о которых говорил Никол Воваевич — это не самые незадачливые соучастники террористического рейда в Ходжавендском районе Азербайджана. И пленены они были за пределами зоны временного размещения РМК. Как неоднократно рассказывал Мinval, 27 ноября 2020 года армянских солдат, призванных из Ширакской области, забросили на территорию сел Кохне Таглар и Чайлаггала Ходжавендского района, находившихся ЗА ПРЕДЕЛАМИ зоны временного размещения РМК — с приказом вести против Азербайджана «террористическую войну». Как этим террористам удалось миновать Лачинский коридор, попасть в Карабах, а затем просочиться через линию постов миротворцев — отдельная тема. «Террористическую войну» они действительно попытались развернуть. В результате были убиты четверо азербайджанских военнослужащих, один гражданский специалист получил тяжелые ранения. Вначале в Ереване попытались запустить официальную версию, что, дескать, эти солдаты «заблудились», «не вышли к своим» и вообще не знают, что война уже закончилась. Азербайджанское военное командование обратилось к миротворцам, чтобы вывести заплутавших «зинворов» к своим. Но те выходить отказались. В результате 13 декабря 2020 года Азербайджан провел свою антитеррористическую операцию, нейтрализовав диверсантов. 62 из них взяли живыми. Военнопленными эти персоны никак считаться не могут. Но Никола Воваевича это не останавливает.

Более того, как по команде, на авансцену вышли родственники этих самых «удерживаемых пленных» из Ширакского марса Армении. Вначале они провели акцию протеста перед консульством России в Гюмри. Затем переместились к посольству России в Ереване. Как уверяют пикетчики, теперь уже бывший командующий РМК в Карабахе генерал Рустам Мурадов якобы обещал, что эти солдаты «скоро будут дома», но прошло уже год и семь месяцев, а «зинворы» все еще любуются азербайджанским небом в клеточку.

Здесь тоже нужна ретроспектива. Генерал Мурадов действительно регулярно совершал «челночные» визиты между Баку и Ереваном и несколько раз привозил освобожденных пленных. В апреле 2021 года Мурадов вновь отправился в Баку, оттуда вылетел в Ереван. Но к его приезду «источники» в правительстве Армении распустили слухи, будто бы Мурадов привезет освобождённых «лесных зинворов». В аэропорту «Эребуни» собралась внушительная толпа. Но никаких «зинворов» Мурадов не привез. И в ответ на разочарованные вопросы с армейской прямотой посоветовал переадресовать претензии тем, кто раздавал подобные обещания. То есть правительству Армении.

И вот теперь историю террористов, заброшенных в леса Ходжавенда, «реанимируют» вновь. Но на сей раз разворачивают уже против России, «додумав» целый ряд фейков: и солдат будто бы «пленили» в зоне ответственности РМК, и генерал Мурадов едва ли не клятвенно заверял родственников, что вернет их сыновей, и теперь близкие к окружению Пашиняна ТГ-каналы с упоением цитируют претензии этих самых родственников: «Как так получается, что в результате вмешательства России азербайджанцев отдают, а армян нет? И еще говорят, что мы дружественные страны. Какие они друзья?»

И как это все объяснить? Каким образом за «зинворов», которые решили поиграть в войнушку уже после подписания соглашения о прекращении огня, должна отвечать Россия? Каким образом Москва вообще может добиваться их освобождения? И, наконец, какая у нее вообще необходимость вписываться за заведомых террористов? На фоне нынешних проблем и «головной боли» России не хватает только такой военно-политической экзотики.

Возможно, конечно, что в Армении устроили «фестиваль обидок» в ответ на стремление Москвы укрепить свои отношения с Баку. А это и визит в Азербайджан Сергея Лаврова, и те формулировки, которые озвучил здесь глава МИД РФ, и встреча президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина, и, наконец, то, как Владимира Соловьева заставили дважды извиниться в эфире. Но на этом фоне тем более нелогично рассчитывать, что Россия внезапно озаботится проблемами пойманных в лесах Ходжавенда террористов.

Другое дело, если скандал вокруг террористов, пойманных в Ходжавенде Ереван раскручивает с понятной целью: Армении на фоне всех политических проблем РФ боязно оставаться в статусе ее форпоста. И там ищут способ «соскочить», но так, чтобы виноватой была Москва.

Конечно, с моральной и человеческой точки зрения такой «маневр» имеет вполне понятное прочтение. Но если в Армении всерьез решили пересмотреть свою внешнюю политику, то перед тем, как демонстративно ссориться с Россией, Еревану следовало бы подумать, а в состоянии ли Армения выжить без российской «подпитки» во всем, от экономики и содержания инфраструктуры и до охраны границ и армии.

Иначе, хлопая дверью, есть большой риск прищемить себе по крайней мере пальцы.

Нурани, обозреватель