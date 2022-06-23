Израильский военно-промышленный концерн «Рафаэль» представил новую ракету из серии «Спайк». Это уже шестое поколение. Ожидается, что она поступит на рынок в начале 2023 года. В «Рафаэле» утверждают, что ушли далеко вперед от всех конкурентов в западных странах. В основном это MBDA и Lockheed Martin-Raytheon Partnership.

«Спайк 6» дает новые возможности. Например, передача управления полетом ракеты с одного пункта на другой в зависимости от условий местности и особенностей наведения ракеты на цель. По утверждению «Рафаэля», «Спайк 6» при запуске с вертолета достигает дальности 50 км и поражает цель через 6 минут. При запуске с наземной пусковой установки ракета летит примерно на 30 км с подлетным временем 4 минуты.

Когда ракета уже в полете, вы можете решить за эти несколько минут, какую именно цель вы хотите поразить. Для передачи управления ракетой, скажем, с вертолета наземному расчету ракетчиков нужно обеспечить общую частоту связи. Оба пункта наведения должны синхронизироваться с ракетой, чтобы передавать управление. Для этого в пусковой установке есть система планирования миссии, которая позволяет очень просто осуществлять передачу управления.

Еще одна возможность шестого поколения – это «Сальво», то есть залповый режим. Он позволяет осуществлять параллельный пуск нескольких ракет, которые привязываются к целям уже во время полета.

То есть вертолет знает из разведывательной информации, что в определенном квадрате местности есть цели, скажем, танки. Он зависает на месте и запускает ракеты по данному квадрату. Залпом вылетают четыре ракеты, одна из которых является ведущей. Она производит съемку местности и передает изображение оператору, который при виде целей в режиме реального времени направляет каждую ракету. В «Рафаэле» утверждают, что система наведения предоставляет оператору также графические средства, указывающие ему, например, приоритетность целей.

Еще одна инновация новой ракеты – это интеграция нейронных сетей в систему самонаведения, так что обработка изображений выполняется в боеголовке ракеты, которая может по своей базе данных обнаружить танк или бронетранспортер противника по опознавательным знакам и т.п.

Идентификация целей путем сравнения изображений прямо в боеголовке дает оператору обширную информацию о целях прямо во время полета ракеты, так что он может выбрать, какие цели приоритетней и направить по ним удар. Может быть ликвидирован в первую очередь командирский танк или ведущий танк, затем танки флангового и тылового прикрытия, такая последовательность срывает действия вражеской бронетехники.

Те же свойства «Спайк 6» могут, конечно, использоваться против ПВО противника, бронетранспортеров, различных ракет, структур управления и так далее. «Рафаэль» поясняет, что эта ракета предназначена для тактического боя в заданном квадрате на расстоянии до 50 км. Именно по этой причине у него нет, например, системы спутниковой связи, которая является слабым звеном, ведь противник может нарушить связь ракеты с оператором, выйдя на частоту спутника.

Еще одной существенной инновацией шестого поколения «Спайков» является возможность наземным дозорным маркировать пиксель в совместной с предполагаемым вертолетом системе управления полетом или удаленной наземной пусковой установкой. Изображение цели может передаваться ракете в режиме реального времени от стороннего источника, и ракета сравнит полученное изображение с тем, что она сама «видит» в реальности. Эта функция сохраняет координацию тактических сил, оптимизирует и сокращает время замыкания огневого кольца.

«Рафаэль» отдает себе отчет в том, что клиенты, ранее приобретавшие ракеты «Спайк» прошлого поколения, а это примерно 40 стран мира, не захотят покупать новые ракеты и списывать пятое поколение. Именно поэтому израильский концерн предлагает сделать апгрейд с пятого поколения до шестого, так как «Спайк-5» относительно легко модернизировать, для этого не требуется менять основные комплектующие ракеты.

Что касается помехоустойчивости ракеты, то в этом аспекте нет разницы между шестым и пятым поколениями. Оба поколения «умеют» сравнивать изображения, на этой функции «Рафаэль» специализируется уже на протяжении нескольких десятилетий. Именно благодаря системе сопоставления изображений возможность сбоя системы наведения боеголовки очень мала.

Кроме того, «Рафаэль» установил в «Спайке 6» инерциальные навигационные системы, которые позволяют функционировать в условиях сбоев GPS. Как было сказано, связь между ракетой и пусковыми установками также осуществляется на основе тактической связи с механизмами, позволяющей обойти глушение связи и перехват управления.

Боеголовки «Спайка» делятся на три основных типа – бронебойные, осколочные и стенобойные, проникающие в здания. Противотанковая боеголовка весит около 10 кг, а стенобойная – около 15 кг.

Стоит отметить, что «Рафаэль» неслучайно и на пресс-конференции, и в публикациях в СМИ о шестом поколении «Спайков» делает упор на боевые вертолеты. Ведь в эти дни проходят два крупных тендера на замену вертолетов «Апачи» в вооруженных силах США. Эти тендеры называются FARA/FLRAA, или Future Long-Range Assault Aircraft и Future Attack Reconnaissance Aircraft соответственно.

Хотя «Рафаэль» тесно сотрудничает с Lockheed Martin в поставках вооружений вооруженным силам США, эти компании, как уже упоминалось, также конкурируют друг с другом в сегменте зенитно-ракетных комплексов для вертолетов («Спайк» против «Hellfire»). Однако Lockheed, которой также принадлежит производитель вертолетов Sikorsky, в любом случае получит большую прибыль на этих тендерах, выберут ли они «Спайк» или Hellfire для будущих вертолетов США.

Важно упомянуть, что сегодня ракеты «Спайк» адаптированы для американских вертолетов «Апачи», и их дальность больше, чем у ракет Hellfire. Оба вида ракет можно комбинировать друг с другом, так что «Спайк» будет использоваться для уничтожения угроз вертолету на более дальней дистанции, а Hellfire – против наземных целей.

Будущие тендеры должны утвердить боевые вертолеты, которые будут находиться на вооружении армии США минимум до 2070 года, поэтому для «Рафаэля» ракеты «Спайк» – важнейший канал дохода. Этот актив приносит «Рафаэлю» около полумиллиарда долларов в год.