На днях глава министерства внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила высылку в США основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Там его будут судить за публикацию секретных документов, касающихся войн в Ираке и Афганистане. В США Ассанжу грозит пожизненное заключение. В заявлении министерство внутренних дел призвало американскую систему юстиции соблюдать все права Ассанжа, пока он находится в США.

«В данном случае британские суды не сочли, что экстрадиция мистера Ассанжа была бы репрессивной, несправедливой мерой или нарушением процедуры. Также они не сочли, что экстрадиция нарушает его личные права», — говорилось в заявлении МВД.

У юристов Ассанжа еще есть минимум неделя, чтобы обжаловать решение. Команда Wikileaks выпустила заявление, в котором говорится, что будет подана апелляция. «Сегодня борьба не закончилась — началась новая юридическая битва», — сказано в нем.

По мнению соратников Ассанжа, США добивается его осуждения, потому что он опубликовал свидетельство того, что военные «совершали военные преступления и скрывали их, занимались пытками, подкупали иностранных чиновников».

Да, дело вполне может дойти до выдачи. И если так, то в лучшем случае этому человеку предстоит провести вторую половину жизни за решеткой. Насколько справедливо такое отношение американского правосудия к тому, что сделал в свое время Ассанж? Правильно ли считать его преступником, нанесшим большой ущерб Америке, ее национальным интересам?

Или правы те, кто полагает, что этот журналист действовал в куда более высоких целях, слив в сеть массу информации, в том числе подноготную общения между мировыми лидерами, и о многом другом? Заслуживает ли он осуждения и такого наказания?

Отвечая на вопросы Minval.az американский историк, публицист, соавтор Александра Литвиненко по книге «ФСБ взрывает Россию» Юрий Фельштинский заявил, что он не уверен, что на действия Джулиана Ассанжа с юридической точки зрения могут быть разные взгляды.

«Я выскажу свой взгляд, не как юрист, а как наблюдатель. Публикации украденных из компьютеров частных лиц или организаций материалов, конечно же, нарушают права тех, у кого они украдены. Публикация таких материалов, даже если они являются относительно безобидными по существу, наносит ущерб этим людям или структурам. Если предположить, что эти лица и структуры гадкие, то можно дружно порадоваться тому, что им нанесен урон. А если они не гадкие? Разумеется, если считать гадкими всех и всё, а Ассанжа считать эталоном международного анархизма, то моральных претензий к нему быть не может», — сказал Фельштинский.

По его словам, есть два нюанса (по крайней мере два), на которые нельзя не указать, потому что из юродивого анархиста, публикующего всё подряд, эти нюансы делают Ассанжа преступником.

«Можно ли опубликовать документы с грифом «Совершенно секретно» того или иного государства? Как мы уже обсудили: можно. А если эти документы подброшены Ассанжу враждебной этому государству разведкой? Или даже, если источник появления этих документов у Ассанжа не установлен? Нужно быть предельно наивным анархистом, чтобы не предположить, что тебя используют для слива информации. Аморального анархиста Ассанжа, допустим, это может не интересовать. Он искренне может утверждать, что происхождение документов его не интересует. Но я не думаю, что суд какой-либо страны согласится с такой постановкой вопроса, потому что, наверное, есть тонкая грань между журналистом, получившим интересующие его документы из источника, который он отказывается назвать для конкретной публикации или книги, и Ассанжем, которого неведомые силы используют для выгодного им «слива» информации», — отметил он.

На его взгляд, более интересен второй аспект. Он же единственный, из-за которого лично Фельштинский считает Ассанжа преступником: «Есть разница между получением краденых секретных материалов и публикацией их в Сети, даже если ты понимаешь, что эти материалы были украдены с целью их обнародования и нанесения ущерба конкретной стране, и непосредственным участием в активных мероприятиях того или иного государства. В этот момент участник такого активного мероприятия перестает быть наивным, аморальным или беспринципным анархистом и становится агентом заинтересованных спецслужб. А это уже совсем другая статья, называемая шпионажем в пользу того или иного государства».

По его словам, речь идет об участии Ассанжа в президентской кампании Трампа, активно поддерживаемого Путиным и Россией. Ассанж и WikiLeaks участвовали в этой кампании через российский пропагандистский канал Russia Today (RT). 27 июля 2016 года Трамп попросил Путина опубликовать в интернете украденные имейлы Хиллари Клинтон, 30 тысяч штук, про которые Трампу уже было сообщено, что они существуют и находятся у Ассанжа: «Вот, что я вам скажу — Россия, если вы меня слышите, я надеюсь вы сможете отыскать 30 тысяч электронных писем, которых не хватает».

Ассанж, действительно «отыскал» недостающие 30 тысяч имейлов и немедленно их опубликовал. 5 ноября, перед самыми президентскими выборами, канал RT показал интервью с Ассанжем об имейлах Хиллари Клинтон, заверяющее американцев, что Россия к публикации этих имейлов не имеет отношения: «Команде Клинтон удалось спровоцировать некую неомаккартистскую истерию: во всем виновата Россия. Хиллари Клинтон много раз утверждала, ошибочно, что семнадцать разведывательных агентств США пришли к выводу, что наши публикации были получены из источников в России. Это ложь. Мы заявляем, что российское правительство не является источником этой информации» .

Интервью с Ассанжем от 5 ноября, запущенное в эфир и интернет RT, до выборов успели посмотреть миллионы американских избирателей. В целом, поисковая система Google при запросе только «ютюбовских» записей с Ассанжем, помещенных в интернет каналом Russia Today («uploaded by RT»), выдает удивительное число: 2,420,000. Кстати, на известной фотографии Путина, генерала Майкла Флинна (советника Трампа по национальным вопросам) и кандидата в президенты от партии Зеленых Джилл Стайн за обеденным столом в Москве в декабре 2015 года участники торжества куда-то внимательно смотрят. Смотрят они на экран, где в это время перед собравшимися выступает Ассанж, поздравляющий RT с юбилеем. Так что российские спецслужбы «пасли» Ассанжа уже тогда, планируя использовать его в операции «Трамп», вместе с Майклом Флинном, призвавшим посадить Хиллари Клинтон в тюрьму, и Джилл Стайн, которая, опираясь на пиар-поддержку Russia Today, отняла у Хиллари Клинтон голоса левых избирателей (из-за чего та и проиграла).

Таким образом, во вмешательстве в американскую избирательную президентскую кампанию вместе с Россией на стороне Трампа Ассанж, безусловно, был задействован как иностранный агент, участвующий в активном мероприятии российских спецслужб. Посмотрим, будут ли ему вменять этот эпизод как преступление, если его когда-либо выдадут в США.

Самир Ибрагимов