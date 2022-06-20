Пожалуй, стоят обязательной оценки сигналы, которые сделал, находясь на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев. А их целых три.

Во-первых, как уже писал Minval.az, на пленарном заседании ПМЭФ, в присутствии Владимира Путина, президент Казахстана сказал, что его страна не признает независимость так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Во-вторых, Токаев четко выразил претензии в адрес тех в РФ, кто позволяет себе вмешиваться во внутренние дела его страны. Президент Казахстана отметил, что ряд российских депутатов, журналистов и деятелей культуры допускают различные высказывания о Казахстане, которые, по его словам, «льют воду на мельницу» деструктивным силам. Тут, конечно, имеется в виду и телепропагандист Тигран Кеосаян, который не так давно обвинял власти Казахстана в «неблагодарности» и «предательстве» в связи с непроведением парада 9 мая и предлагал им посмотреть на пример Украины. После этих высказываний МИД Казахстана заявил о запрете на въезд в страну для Кеосаяна.

И, в-третьих, Касым-Жомарт Токаев отказался принимать российский орден Александра Невского. Он поблагодарил власти РФ за оказанную честь, однако не принял награду.

О чем свидетельствуют эти весьма яркие и заметные поступки казахского лидера? Скорее всего, президент демонстрирует своей нации, что даже находясь в Петербурге (в логове агрессора, так сказать), он не боится открыто заявлять о своей позиции. То есть, подчеркивает, что несмотря на дружественный характер отношений с РФ, Казахстан будет проводить исключительно свою, независимую внешнюю политику по всем вопросам и проблемам.

И конечно, это явный сигнал и всему международному сообществу, прежде всего, Западу о том, что Казахстан разделяет их позицию и отношение к несправедливой войне, ведущейся Кремлем против Украины.

Само собой, Москва тоже не оставит всё это без внимания. Наверное, теперь следует ждать различных провокаций и недружественных действий с этой стороны? В чем это может выражаться? Новые информационные атаки или что-то похуже?

Своим мнением на этот счет поделились с Minval.az известные эксперты Казахстана.

Айдар Амребаев, политический аналитик:

— Я считаю, что, во-первых, приглашение Токаева можно рассматривать как своего рода вызов на ковер в Москву. Ну, что ж, если дело пошло так, то наш президент принял вызов и, с моей точки зрения, достаточно достойно ответил на все интересующие Москву вопросы, и более того, предъявил свои собственные, и не только свои, но и казахстанского общества претензии Москве и околокремлевским идеологам. Ну, что касается ответа, ну, хорошо, почему бы и нет, в принципе это такой хороший разговор старых добрых друзей по поводу перспектив и будущего. И не Ак Орда (резиденция президента Казахстана – авт.) в общем-то была инициатором, скажем так, тех изменений или той ситуации, в которой сегодня оказалась вся Евразия, благодаря соответствующим действиям Кремля в Украине.

Что касается реакции, мы в Казахстане уже привыкли к нападкам, которые звучат из России от самых разных лиц, начиная с первого лица государства Владимира Путина, который первым начал тот разговор о территориальных «подарках», которые якобы Россия раздавала всем участникам бывшего СССР. Ну, что ж, теперь нам нужно каким-то образом провести такой честный разговор об этом, может быть принять какие-то более решительные действия. И с этой точки зрения, мне кажется, Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в общем-то сделал свой шаг, перешел некий Рубикон. Он высказал точку зрения, позиционирование Казахстана по всем вопросам, которые ранее рассматривались как неудобные, и наши МИДы обычно как-то завуалированно отвечали на них. А здесь Токаев выступил достаточно откровенно, конкретно, и я думаю, мяч теперь на стороне Кремля. Хотел бы он построить в Евразии конструктивный диалог и взаимодействие с самостоятельными независимыми государствами, или же Кремль будет жить по-прежнему в каких-то своих иллюзиях, покажет время. Посмотрим.

Казбек Бейсебаев, политолог:

— Прежде всего нужно сказать, что вопрос про позицию Казахстана по отношению к событиям в Украине задала сама модератор пленарного заседания Санкт-Петербургского форума Маргарита Симоньян. Она, как известно, возглавляет российский телеканал Russia Today и является супругой известного деятеля российского телевидения Тиграна Кеосаяна. Тигран Кеосаян недавно «прославился» тем, что публично и в наглой форме требовал от казахов определиться как раз по событиям в Украине. Поэтому я полагаю, что вопрос от модератора был такой домашней заготовкой супругов Кеосаян и Симоньян. Видимо, они хотели своим вопросом застать врасплох президента Казахстана Токаева и заодно подыграть своему президенту Путину.

Токаев озвучил позицию Казахстана по этому вопросу, которая заключается в непризнании самопровозглашенных республик «ЛНР» и «ДНР». Здесь нужно сказать, что кроме самой России и Южной Осетии и Абхазии, эти «республики» другие государства не признали. Заодно президент Токаев, который является профессиональным дипломатом, прочитал модератору маленькую лекцию про международное право.

Еще мы все видели, что Токаев не ограничился ответом и в присутствии Путина прошелся по некоторым российским деятелям, который допускают недружественные нападки в адрес Казахстана. Понятно, что речь шла также о супруге модератора Тигране Кеосаяне. Говоря простым языком, Токаев как бы сказал модератору, чтобы ее супруг «следил за базаром».

Самир Ибрагимов