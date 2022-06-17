На СПЭФ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева спросили, что он думает о «спецоперации» России в Украине и что думают по этому поводу казахстанцы.

Он ответил следующим образом: «Разные мнения высказываются. Одни говорят, что целостность государства — это святое понятие, другие говорят, что народы, находящиеся в составе того или иного государства, имеют право на собственное государство и имеют право отделиться.

Вообще подсчитано, что если право нации на определение будет реализовано, то вместо 193 государств, входящих сейчас в ОНН, на земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно, это будет хаос.

По этой причине мы не признаем ни «Тайвань», ни «Косово», ни «Южную Осетию», ни «Абхазию». По всей видимости этот принцип будет применен к квазигосударственным образованиям «ЛНР» и «ДНР».

