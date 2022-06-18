Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев отказался принимать российский орден Александра Невского. Об этом сообщил политолог Ербол Едилов со ссылкой на свои источники.

Он поблагодарил власти РФ за оказанную честь, однако не принял награду. Токаев сообщил, что принял решение не принимать ни отечественные, ни зарубежные награды в статусе главы государства.

«По этой же причине во время недавнего визита в Бишкек президент отказался от высшего кыргызского ордена «Манас» I степени»», — уточнил политолог в своем Telegram.

В свою очередь пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай в ответ на запрос агентства Tengrinews подтвердил эти сведения.