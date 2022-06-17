Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума высказал претензии к российским «деятелям», критикующим Казахстан.

«Пользуясь этой трибуной, может это было бы не совсем неуместно, но хотел бы выразить некоторые претензии к ряду высказываний некоторых российских депутатов. Это абсолютно некорректные высказывания в адрес Казахстана.

Неточные высказывания, я бы так сказал, журналистов и даже деятелей культуры. Я признателен Владимиру Владимировичу, который сегодня исчерпывающим образом изложил позицию высшего руководства Кремля, в конце концов по отношению и к Казахстану и другим государствам. И особенно в отношение моей страны.

То есть действительно у нас нет никаких вопросов, которые можно было бы муссировать тем или иным способом, сея рознь между нашими народами. И тем самым нанося ущерб самой Российской Федерации. Вот эти высказывания мне не очень понятны. Как говорится, на чью мельницу льют воду вот эти деятели, которые каким-то странным способом комментируют иногда будь то решения руководства Казахстана, или события, которые происходят в нашей стране», — цитирует его «Орда».

Модератор заседания Маргарита Симоньян поняла, что это намек на ее супруга Тиграна Кеосаяна и предложила перейти к обсуждению экономических вопросов.

