Нападение армянских боевиков на культурный центр посольства Азербайджана в Париже остается в центре внимания азербайджанской общественности. Напомним: «активисты армянской диаспоры» пытались сорвать показ фильма «Дорога в Карабах», скандировали провокационные лозунги о Шуше и Карабахе, затем попытались действовать силой. В результате нападения ранена вице-президент «Ассоциации франко-азербайджанский диалог» Айтен Мурадова. После вмешательства полиции боевики ретировались.

И что это было? У армянских активистов «не выдержали нервы»? Или речь идет о куда более серьёзных вещах?

Прежде всего, такая реакция на фильм «Дорога в Карабах», а тем более лозунги и «кричалки» соучастников нападения на культурный центр не оставляют сомнений: в армянской среде по-прежнему не в состоянии «переварить» победу Азербайджана и не в силах примириться с крушением надежд сохранить за собой оккупированные азербайджанские земли. И если учесть, что Армения планомерно торпедирует процесс постконфликтного урегулирования и всячески старается подчеркнуть, будто бы точка в конфликте из-за Карабаха еще не поставлена — это верный признак, что речь не только о позиции диаспоры.

Но куда важнее сам факт нападения на культурный центр при посольстве. Особенно на фоне специфичного «бэкграунда».

В самом деле, в цивилизованном мире дипломат — лицо неприкосновенное. А посольства имеют статус экстерриториальности Но это в цивилизованном мире. А армянские террористы еще в семидесятые годы развернули кампанию террора против турецких дипломатических представительств. Жертвами той кампании стали не менее 40 турецких дипломатов и членов их семьей.

Сегодня соучастников той кампании в Армении возвеличивают до уровня национальных героев. Многие из них перебрались в Ереван на постоянное место жительства. Совсем недавно здесь встречали как героя Амбика Сасуняна — сей субъект, как уже рассказывал Minval.az, 28 января 1982 года застрелил в Лос-Анджелесе турецкого консула Кемаля Арикана, был арестован, приговорен к пожизненному сроку, но затем все же вышел на свободу и перебрался в Армению. Еще раньше здесь оказались соучастники так называемой «операции «Ван»» — захвата заложников в консульстве Турции в Париже 24 сентября 1981 года.

Эти традиции начали «срабатывать» уже во время боев на товузском направлении в июле 2020 года. Армения безнадёжно проигрывала «информационную войну»: даже самые наивные субъекты уже задавали вопросы, каким образом и в чьих интересах могут вспыхнуть боестолкновения в сотнях километров от Карабаха, на государственной границе с Арменией, где уже действуют гарантии ОДКБ, но зато именно в той точке, где по узкому перешейку между этой самой границей и водохранилищем проходят азербайджанские стратегические дороги и трубопроводы. Да еще к тому же заметную активность развернули и азербайджанские диппредставительства, и диаспорские организации.

И вот на эту активность Армения уже тогда ответила насилием. СМИ Азербайджана, в том числе и Minval.az, подробно рассказывали и о нападениях на посольства и консульства, и о попытках атаковать участников мирных азербайджанских демонстраций, и о том, что среди армянских «активистов» мелькали субъекты в майках с символикой все той же АСАЛА.

И вот теперь реакция армянской верхушки на кинопоказ в культурном центре при посольстве Азербайджана в Париже стала еще одним свидетельством, что Армения, проиграв войну в Карабахе, пытается «взять реванш», вернувшись к тактике дипломатического террора.

А вот тут уже возникают вопросы к правоохранительным органам стран Европы. Особенно на фоне теракта в Берлине. Да, полиция пресекла выходку армянских боевиков, но вот будет ли дана ПОЛИТИЧЕСКАЯ оценка происшедшему? Займутся ли правоохранительные органы процессами в армянской диаспоре? Или же там будут по-прежнему уверять и нас, и себя, что это «отдельные инциденты», «хулиганство» и т.д., и по-прежнему «не видеть в упор» политической подоплёки и возвращения к «политтехнологиям» семидесятых-восьмидесятых годов?

Но если так, то вынуждены напомнить: за атаку на свои посольства в Кении и Танзании США ответили ракетными ударами по лагерям террористов.

Нурани, обозреватель