Сегодня я встретился с помощником президента Азербайджана уважаемым Хикметом Гаджиевым. На встрече были обсуждены отношения двух соседних стран

Об этом в соцсети «Твиттер» сегодня написал посол Ирана в Азербайджане Аббас Мусави.

Today I had a cordial meeting with @HikmetHajiyev the Hon. Assistant to the President of 🇦🇿. At this meeting, we reviewed the latest developments in the relations between two brotherly neighbors. Further development and deepening of relations between the 🇮🇷 & 🇦🇿 is on the agenda. pic.twitter.com/Lkpb8u0Bjr

— Seyed Abbas Mousavi 🇮🇷 (@SAMOUSAVI9) June 17, 2022