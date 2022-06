Ким Кардашьян повредила платье Мэрилин Монро, которое арендовала для Met Gala. Об этом сообщает издание Pop Culture.

Кардашьян вернула в Ripley’s Believe It or Not! знаменитое платье Мэрилин Монро, которое арендовала предположительно за $5 млн для выхода на красную ковровую дорожку нью-йоркского Метрополитен-музея. Но возвращено оно было в ненадлежащем виде: разошлось по швам, протерлось в нескольких местах и недосчиталось декоративных кристаллов.

Marilyn Monroe’s iconic dress has reportedly been damaged after being worn by Kim Kardashian at the Met Gala.

The dress now shows signs of tearing, and several crystals are either missing or hanging off of it. pic.twitter.com/cFu1lUBmzS

— Pop Crave (@PopCrave) June 13, 2022