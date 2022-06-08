Евросоюз бросает дипломатический вызов России — именно так можно расценить недавнее выступление в ООН президента ЕС Шарля Мишеля.

С любовью к округло-обтекаемым фразам, похоже, покончено по крайней мере на ближайшее время. Шарль Мишель во время своего выступления вспомнил, а точнее, припомнил визит в Бородянку под Киевом и прямо обвинил российских военнослужащих в совершении военных преступлений, зверств и преступлений против человечности, и ответственные за это должны понести наказание. Более того, он припомнил, что поступает информация об использовании российскими военными сексуального насилия — «преступления против человечности, тактики пытки и террора». А затем прямо обвинил Россию в создании продовольственного кризиса: «Господин посол РФ, давайте будем откровенны. Кремль использует поставки продовольствия как оружие против развивающихся стран. Драматические последствия российской войны распространяются по всему миру и приводят к продовольственному кризису, толкая людей к нищете и приводя к дестабилизации целых регионов. Только Россия несет ответственность за этот продовольственный кризис. Только Россия, несмотря на кремлевскую кампанию лжи и дезинформации. Я видел это своими глазами в Одессе несколько недель назад. Миллионы тонн зерна и пшеницы застряли в контейнерах… потому что в Черном море — российские военные корабли, а Россия атакует транспортную инфраструктуру. Именно российские танки, бомбы и мины не дают Украине сеять и собирать урожай. Кремль также наносит удары по зернохранилищам и крадет украинское зерно, возлагая вину на других… Это пропаганда, просто-напросто пропаганда».

Постпред РФ при ООН Небензя, не выдержав дипломатического напора Мишеля, покинул зал. Глава Евросовета припечатал вдогонку: «Господин посол, вы можете покинуть зал. Возможно, проще не слышать правду, посол», — и в результате то, что должно было выглядеть как демарш, оказалось больше похожим на капитуляцию. Да тут еще выступил с заявлением глава евродипломатии Борель: «Очередной ракетный удар со стороны РФ будет способствовать глобальному продовольственному кризису. Российские силы уничтожили второй по величине украинский зерновой терминал в Николаеве».

«Зерновой кризис» — это большая и больная тема. Тем более что здесь присутствует еще и прямое воровство Россией украинского зерна. И если суда-«зерновозы», которые идут, скажем, в Сирию, еще можно отследить, то поставки на внутренний российский рынок «теряются в тумане», и ориентироваться можно разве что на вереницы «большегрузов» с пшеницей, которые двигаются с оккупированных украинских территорий в РФ. Для Украины это слишком яркое напоминание о Голодоморе тридцатых годов, который как раз и был результатом «продразверстки», то есть изъятия зерна у украинских крестьян. А еще по горячим следам введения Западом действительно удушающих санкций против РФ эксперты предупреждали: большую часть посевных семян Россия, как и многие другие страны, закупала за валюту в тех же США, и собственных ресурсов для «импортозамещения» не просматривается. Можно пойти естественным путем и сеять «товарное» зерно, но урожайность упадет в разы. Самое время набивать закрома чужим зерном, чтобы «день простоять да ночь продержаться», а уже потом думать, что делать.

Но если теперь Шарль Мишель, да еще с трибуны ООН, прямо обвинил Москву в его организации — это серьезнее, чем кажется. Прежде всего, попытка Москвы «пробить» себе брешь в санкциях, спекулируя на угрозе голода, не удалась. Более того, теперь тема играет против самой РФ — и это даже без учета возможных планов прохода украинских судов по Черному морю под международным или вообще натовским конвоем. «Закон бумеранга» сработал быстрее и сильнее, чем прогнозировалось.

Но самое главное, нет сомнений: Евросоюз повел против России куда более жесткую «дипломатическую войну», чем это ждали и прогнозировали в Кремле и на Смоленской площади. Где «зерновой кризис» и обвинения РФ в военных преступлениях — лишь составляющие общего тренда.

А вот он, этот тренд, уже затрагивает Азербайджан — с учетом и посреднической миссии ЕС, и ревниво-нервозной реакции Москвы на успех евродипломатии на Южном Кавказе. Когда уже не получается полностью исключать попыток Кремля сорвать столь успешное посредничество ЕС, прежде всего руками и от имени своего «форпоста» — Армении. Тем более что «отвечать» в Карабахе на провалы на других направлениях Москва уже пыталась. Достаточно вспомнить сбитый Турцией в непосредственной близости от Джейханского терминала российский бомбардировщик в ноябре 2015 года, жесткое заявление НАТО уже в первые часы после инцидента, рухнувшие планы Москвы и…спровоцированные Арменией столкновения в апреле 2016 года. План Москвы прочитывался без проблем: поквитаться за провал в Сирии, ударить по интересам Турции там, где НАТО уже точно не вмешается, и в качестве бонуса сорвать планы азербайджанского экспорта нефти и газа. Но не вышло. Теперь «горячие головы» в Арбатском военном округе тоже могут посчитать, что Карабах — это именно та «точка», где можно «щелкнуть по носу» Евросоюз, отомстить Турции за «Байрактары» и вообще показать, кто в доме хозяин. Изрядную пищу для размышлений дает не только и не столько интервью Артака Бегларяна «РИА Новости» и другие эпизоды «информационной войны» против европосредничества. Куда информативнее заявление, которое сделал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов: по его словам, Россия «всегда выполняла свои обязательства перед союзниками, и она их выполнит, независимо от посторонних факторов». Так депутат Госдумы ответил на вопрос ереванского «Спутника» о содействии России в перевооружении армянской армии, по сути подтвердив обещание «помочь» Армении. В Ереване опять поднимают шум по поводу мнимого «вторжения» Азербайджана на юге «Сюника», то есть Западного Зангезура. На этом фоне участившиеся попытки Армении нарушать режим прекращения огня получают уже другое прочтение.

Но и в Азербайджане не намерены наблюдать за армянскими «играми с огнем» с этаким вежливым недоумением. После очередного инцидента на Кельбаджарском направлении Минобороны Азербайджана распространило экстренное заявление, где озвучило предупреждение: «Армянская сторона пытается обострить ситуацию на государственной границе путем применения крупнокалиберного оружия, чтобы отвлечь внимание своей общественности от внутренних процессов. Констатируем, что вся ответственность за последствия провокаций, совершенных противоположной стороной, ложится на военно-политическое руководство этой страны». А это верный признак: в Азербайджане будут реагировать по жесткому варианту. И да, речь идет не только о краткосрочных мерах. В Турцию отправился с визитом сначала Джейхун Байрамов, глава МИД РФ, теперь — министр обороны Закир Гасанов. И это — сразу после «Технофеста», где присутствовал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, и руководство минобороны.

И самое главное, Москва может, конечно, пытаться действовать методами девяностых, но вот на дворе уже не девяностые. И события в Карабахе еще с апрельских боев 2016 года идут не по кремлевским сценариям. 44-дневная война и разгром Армении оставили здесь мало сомнений. И если за послевоенные полтора года ситуация и изменилась, то уж точно не в пользу Москвы и Еревана.

Так что считать Карабах подходящим полем для «мести» Евросоюзу слишком опрометчиво.

Нурани, обозреватель Minval.az