Руководство Министерства обороны Беларуси получило задачу создать вспомогательное войско из добровольцев.

Об этом министр обороны Виктор Хренин заявил во время общения с прессой, сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

Поручение создать «народное ополчение» дал лидер Беларуси Лукашенко. Глава Минобороны заверил, что для выполнения задачи ресурсов достаточно – и людей, и вооружения.

«Мы прекрасно понимаем, что количество защитников нашей родины в разы увеличится. Для нас это крайне важно, особенно в нынешней ситуации, чтобы мы смогли продемонстрировать, что не надо соваться, потому что ответ будет адекватным, если кто-то придет на нашу землю», – заявил Хренин.