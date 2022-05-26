Армянская оппозиция, которую на безрассудные действия провоцирует группа матерых интриганов изнутри и извне, возвещает о не легитимности договоренностей, достигнутых между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном при посредничестве президента Совета Евросоюза Шарля Мишеля в Брюсселе. Крикливые радикалы убеждают общество в том, будто руководство страны проводит политику окончательной сдачи Карабаха.

Оппозиционеры, как видно, живут в ирреальном мире, не ведая, что произошло осенью 20-го года и насколько геополитические реалии изменились. Ныне в действии статус-кво, установленный Баку, и ни одна сила не в состоянии подвергнуть его сомнению, или же отважиться на его изменение.

Карабах вернулся подлинному хозяину, и не может быть никаких сомнений относительно его дальнейшей судьбы.

Интрига, которую тщетно запускает армянская реваншистская колонна, выстраивается вокруг иллюзорной идеи, согласно которой внутриармянский раскол высвобождает оппозицию от ответственности не только перед Азербайджаном, но и сообществом. Но такая постановка в корне фальшивая и бесперспективная.

Противники власти запускают всех собак на Никола Пашиняна, забывая о том, что как раз нынешний глава правительства Армении меньше запятнал себя преступными действиями. Он прямого отношения к варварству и кровопролитию, совершенных на азербайджанской земле, не имеет, как, скажем, Роберт Кочарян или Серж Саргсян.

Никол Пашинян признан народом официальным лидером, и ему решать, как и по каким принципам действовать в поствоенной обстановке. Его легитимность признается и международным сообществом.

Истерия оппозиционеров относительно сдачи интересов Армении, «деоккупации Карабаха», завоевания мифического статуса для малочисленной группы армян — это не более чем фальшивый политический фастфуд.

Далеко на нем не поедешь, им не насытишься. Да и обществу жалкий паек не подмога. Люди давно сыты завтраками, которые щедро раздавали предыдущие руководители. Кстати, объявленные Азербайджаном в международный розыск.

Активисты так называемого движения сопротивления истошно вопят, мол, Пашинян проводит преступную политику, и опущенная планка вопроса «статуса Карабаха» — ее следствие, и, дескать, «права армян Карабаха» находятся под угрозой.

Да будет известно недовольным, что ни Карабах, ни судьба тамошних жителей, включая армян, к Республике Армения ровным счетом отношения не имеют. Де-оккупация, которую обеспечила доблестная азербайджанская армия, все расставила по своим местам.

Контрнаступательная операция Азербайджана стала полновесным ответом на территориальные притязания Еревана, и вопрос навеки вечные закрыт.

Что касается тезиса «деарменизации Карабаха», которым вооружилась радикальная колонна, это идеологическая креатура мракобесов, и тиражируют ее провокаторы, чтобы растормошить общественные силы и вывести их на улицы.

Азербайджанцы не людоеды и не варвары, как в свое время себя зарекомендовали армянские националисты, отличившиеся этническими чистками в Армении и Карабахе. Они меряют своим аршином и уподобляют себе всех, кого можно.

Азербайджанцы, к счастью, далеки от дикости пещерных извергов и мазохистов, которым доставляли удовольствия пытки и истязания над детьми. Утратившим человеческий облик этого не понять.

Когда мракобесы тиражируют басни о цивилизованности армянской нации, им стоит подумать о духовном самоочищении, дабы избавиться от сатанинских привязанностей. А то ведь на дворе двадцать первый век.

Сопротивленцы недовольны тем, что переговоры и обсуждения проходят по азербайджанской повестке. Коль так, пусть вернуться к периоду до осени 20-го года. Мня из себя победителей, армянские руководители думали, что постоянно будут водить Баку за нос, навязывать свою волю, дабы изнурить оппонента и добиться его добровольной капитуляции.

Просчитались. Президент Ильхам Алиев уверенно диктует повестку, как победитель, наказавший смутьянов и пособников фашизма.

По-другому и быть не может. Где это видано, чтобы побежденный диктовал условия в роли ведущего звена?!

Сила и авторитет не нуждаются в оправдании, и этот урок армянские политики должны усвоить на все оставшиеся времена.

Победа Баку в войне спустила в унитаз истории понятия «право народа Карабаха на самоопределение», «мандат Минской группы ОБСЕ», «статус Карабаха» и прочая дребедень. Живущие в Азербайджане армяне это такое же нацменьшинство, как талыши, лезгины, удины и другие, кстати, своим ратным участием обеспечившие победу в войне.

Если в Ереване кто-то беспокоится по случаю деарменизации азербайджанских территорий, то не лучше ли им обратить внимание на деарменизацию самой Армении? После деазербайджаницации республики там воцарилась кошмарная среда. Люди как ошпаренные покидают республику, не видя никакой перспективы в стране, политический кластер которой чудит на почве националистического невроза.

Разве это не патология, когда в неизменный приоритет превращается вечное противостояние с тюркским сообществом?!

И последнее. Те, кто бредит относительно судьбы территорий и предостерегает о том, как бы не «подарить армянские земли Азербайджану», пусть не зарываются. Сами живут на исконных азербайджанских землях. Если не уймутся, дождутся еще одного горького урока.

Если кому-то взбредет в голову применить силу против Азербайджана, это будет началом конца. Выход один – оппозиции надо самоотстраниться от политического процесса и сконцентрироваться на внутриармянской повестке. Так оно будет лучше.

Тофик Аббасов, автор Minval.az