Прекратите распространять дезинформацию!

Не санкции, а ваша война в Украине препятствует судоходству и ставит под угрозу продовольственную безопасность. Более 20 миллионов тонн зерна заблокированы в результате вашего вторжения.

Нам нужно остановить войну и восстановить глобальные цепочки поставок продовольствия.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал председатель Евросовета Шарль Мишель.