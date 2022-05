Прекратите распространять дезинформацию!

Не санкции, а ваша война в Украине препятствует судоходству и ставит под угрозу продовольственную безопасность. Более 20 миллионов тонн зерна заблокированы в результате вашего вторжения.

Нам нужно остановить войну и восстановить глобальные цепочки поставок продовольствия.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал председатель Евросовета Шарль Мишель.

Stop your disinformation @KremlinRussia_E

Not sanctions but your war in #Ukraine is preventing shipping and endangering food security.

More than 20 million tonnes of grain blocked by your mines and your war.

We need to stop the war and restore global food supply chains.

— Charles Michel (@eucopresident) May 25, 2022