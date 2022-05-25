Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил о готовящейся новой военной поставке Украине.

«Мы готовим новую партию поддержки Украины. 20 бронетранспортеров М113, 10 военных грузовиков и 10 внедорожников (для разминирования) скоро будут доставлены в Украину!» – написал Анушаускас в Twitter.