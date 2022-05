Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил о готовящейся новой военной поставке Украине.

«Мы готовим новую партию поддержки Украины. 20 бронетранспортеров М113, 10 военных грузовиков и 10 внедорожников (для разминирования) скоро будут доставлены в Украину!» – написал Анушаускас в Twitter.

We are preparing a NEW support shipment to 🇺🇦. 20 M113 armored vehicles, 10 military trucks and 10 SUVs (for demining operations) will be delivered to 🇺🇦 soon!

🇱🇹 Stands together with 🇺🇦! #РазомДоПеремоги

— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) May 25, 2022