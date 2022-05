Сегодня прошла конструктивная встреча с Фаризом Рзаевым, заместителем министра иностранных дел Азербайджана, прибывшим в Стокгольм по случаю 30-летия двусторонних дипломатических отношений между странами.

Об этом в соцсети «Твиттер» написала министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

«Хорошая дискуссия по различным двусторонним и международным вопросам», — добавила Линде.

Constructive meeting with Fariz Rzayev, Vice Minister of Foreign Affairs of 🇦🇿 Azerbaijan, visiting Stockholm on the occasion of 30 years of bilateral 🇸🇪-🇦🇿 diplomatic relations. Good discussion on various bilateral and international issues. @AzerbaijanMFA pic.twitter.com/QsnCUqN4aP

— Ann Linde (@AnnLinde) May 18, 2022