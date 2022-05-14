Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян сообщил о предложенных его страной Азербайджану шести пунктах, являющихся для нее «основой» для начала переговоров по мирному соглашению.

Первый пункт носит сугубо информативный характер. В нем говорится о том, что «армянская сторона отвечает на письмо азербайджанской стороны от 21 февраля, которое было передано армянской стороне 11 марта».

Во втором пункте армянский посол пытается убедить азербайджанскую сторону и, возможно, самого себя, что будто «Республика Армения никогда не имела и не имеет территориальных претензий к Азербайджану». Это ложь. Очевидно, авторы данного пункта не помнят, а то и, может, вовсе не читали конституцию своего государства, в преамбуле которой говорится дословно следующее: «Армянский народ, принимая за основу фундаментальные принципы армянской государственности и общенациональные цели, закрепленные в Декларации о независимости Армении, осуществив священный завет своих свободолюбивых предков о восстановлении суверенной государственности, будучи приверженным делу укрепления и развития Родины во имя обеспечения свободы, общего благосостояния, гражданского согласия для потомков, подтверждая свою верность общечеловеческим ценностям, принимает Конституцию Республики Армения» (см.: https://www.gov.am/u_files/file/Constitution/Constitution-nor.pdf).

Таким образом, в момент, когда авторы обнародованных шести пунктов в письменном порядке клялись в том, что их страна «не имела и не имеет территориальных претензий к Азербайджану», там действовала и продолжает в эти минуты действовать конституция, в преамбуле которой сказано, что основной закон вытекает из принципов и целей, закрепленных в Декларации о независимости Армении, в преамбуле которой, в свою очередь, говорится о провозголашении независимости, основываясь на совместном Постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха» (см.: https://www.gov.am/ru/independence/).

Всё, можно дальше не продолжать «разбор полётов». Нынешняя Армения конституционно считает бывший Нагорный Карабах частью Армении. Пытаться опровергнуть это означает быть либо слепцом, либо глупцом. До тех пор, пока не отредактирована конституция Армении и из нее не удалена ссылка на Декларацию о независимости Армении, основывавшуюся на поныне не денонсированном Постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года, говорить об отсутствии у этого государства территориальных претензий к Азербайджану нет смысла.

Далее, в третьем пункте обнародованного документа отмечается, что «для армянской стороны являются принципиальными вопросы обеспечения безопасности армян Арцаха (Нагорного Карабаха), соблюдения их прав и свобод, а также определения окончательного статуса Арцаха».

Что ж, позицией Азербайджана является невмешательство во внутренние дела других государств и недопущение вмешательства других стран в наши внутренние дела. Каким будет будущее Карабаха и его жителей — это внутреннее дело Азербайджана, которое он ни с кем не намерен обсуждать. Впрочем, некоторые решения уже приняты и даже обнародованы: на месте бывшей НКАО и некоторых районов низменного Карабаха создан Карабахский экономический регион Азербайджанской Республики, а граждане азербайджанского государства пользуются равными правами независимо от их этнической, религиозной, расовой и прочей принадлежности. Этот вопрос закрыт и обсуждению не подлежит. А если даже и подлежит, то только внутри азербайджанского общества без участия кого бы то ни было извне.

Точно так же Азербайджан не вмешивается во внутренние дела Армении, для которой вопросы «обеспечения безопасности армян Арцаха (Нагорного Карабаха), соблюдения их прав и свобод, а также определения окончательного статуса Арцаха» названы «принципиальными». Как говорится, ваше право, обсуждайте между собой на здоровье, но так, чтобы мы этого не слышали. Очень тихо, а лучше шёпотом. А заодно можете обсуждать вопросы различных галактик, звездных орбит и пр. Повторимся, обсуждать и считать что-то для себя принципиальным — это ваше фундаментальное право из области свободы слова, которое мы не можем, да и не собираемся вас лишать. Но при этом, не стоит забывать, что и азербайджанское общество равным образом пользуется правом обсуждения вопросов безопасности, прав и свобод потомков коренного азербайджанского населения Иревана, Западного Зангезура, Гёйчи, Ведибасара, Даралаяза и т.д., в том числе статуса этих территорий.

В 4-ом пункте опубликованного документа армянская сторона отмечает важность соблюдения «обязательств, закрепленных в заявлениях премьер-министра Армении, президентов России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года и 26 ноября 2021 года». Это похвально, так как Ереван до сих не выполнил пункты 4 и 9 Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

В пункте 5 говорится, что «армянская сторона готова начать переговоры по мирному договору об установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией на основе Устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта и Международного гражданско-политического пакта». Вот тут с указанным пактом авторы немного переусердствовали. Будучи основополагающим документом в области прав человека и внутренней (!) политики государств, он никогда не являлся основой для межгосударственных отношений и уж тем более мирного соглашения. Поэтому, упоминание армянской стороной этого документа можно считать холостым выстрелом, поскольку, как уже всем должно быть кристально ясно, свои внутренние вопросы Баку ни с кем обсуждать не будет, от слова «никогда». И чтобы не «накаркать» обсуждение Азербайджаном вопросов прав человека теперь уже в самой Армении (к примеру, прав изгнанного азербайджанского населения этой страны), армянской стороне было бы лучше поскорее похоронить и эту свою мечту.

А Устав ООН и Хельсинкский Заключительный акт — да, это пожалуйста. Их Азербайджан уже 30 лет приводит как основу для мира в регионе.

Наконец, в 6-м пункте авторы документа сообщают, что «для соответствующих переговоров Армения обратилась к сопредседателям Минской группы ОБСЕ». Это было излишне, так как реанимация почившей в бозе мертворожденной структуры — дело заведомо безнадежное.

В целом, можно сделать вывод, что Армения по-прежнему не демонстрирует готовность к миру и всё еще пытается удержаться за соломинку.

Она всё еще не поняла, что Карабах для нее потерян! Уже навсегда! «Миацума» не будет, и обратить процесс вспять тоже не получится. Карабах — это Азербайджан. Если в Армении искренне хотят мира, то необходимо привести в порядок конституцию и перестать играть с Азербайджаном в «кошки-мышки», пытаясь затащить в переговоры то международные пакты, не имеющие отношения к сфере межгосударственных отношений, то Минскую группу ОБСЕ, то тему статуса. Куда окончательно отправлен статус, было ясно высказано в ночь подписания трехстороннего заявления. Так же ясно чуть позже было заявлено, что мирный договор нужен, скорее, Армении, в то время как Азербайджан может прожить и реализовать все свои грандиозные цели и без мирного договора. Но сегодня Баку предлагает Еревану то, чего может уже не быть некоторое время спустя.

Словом, опубликованные Ереваном шесть пунктов отдаляют его от мира, не приближают, а часики-то тикают.

Зухраб Дадашов