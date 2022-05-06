В редакцию «Минвала» прислали очередное письмо с жалобой на злостных нарушителей закона, на которых, похоже, не действует ни гигантские суммы штрафов, ни полицейский участок, ни суд и ни даже распоряжения главы государства. Они рубили и продолжают рубить деревья в Баку.

Письмо в редакцию пришло от жителей Хатаинского района, проживающих в доме 101 по ул. Магомед Гади. Их дом находится на пока еще зелененой, но уже значительно поредевшей от периодических набегов варваров с топорами и пилами территории. Всякий раз жильцам с боем и трудом удается отстаивать свои деревья, много лет дарившие людям благодатную тень и кислород. Но варвары изворотливы, и придумали новую фазу «игры»: они под покровом ночи подпиливают деревья, чтобы они сами упали во время сильного ветра. Избавление от деревьев неслучайно: на это место давно положили глаз застройщики, которые сегодня всеми силами пытаются превратить это зеленое место в пустырь, чтобы построить очередной «шедевр» и набить свой карман.

«Минвал» обратился к сотрудникам министерства экологии, которые уже побывали на месте вырубки и приняли соответствующие меры.

Согласно комментарию Минэкологии, на вышеуказанной территории вандалы вырубили 12 многолетних деревьев, взамен которых сотрудники министерства посадили 41 новый саженец. Помимо этого, было направлено письмо на имя Генпрокурора с просьбой начать расследование в отношении нарушителей закона. Далее сотрудники Минэкологии обратились в ИВ Баку и ИВ Хатаинского района чтобы они тоже помогли выявить вандалов и посодействовали полной и окончательной остановке любых попыток строительства и этой территории.

К письму были прикреплены фото- и видеофакты, которые «Минвал» представляет на суд читателя.

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Мы не зря упомянули о том, что вырубщики саботируют именно распоряжение Ильхама Алиева, еще в 2009 году категорически запретившего вырубать деревья в Баку.

Тогда глава государства, отмечая недопустимость незаконной вырубки деревьев и важность постоянного принятия серьезных мер против этих беззаконий, привлечения к ответственности лиц, допустивших такие действия, сказало том, что вопросы, связанные с экологической ситуацией, постоянно находятся в центре его внимания.

«Но и общественность, и меня беспокоит вопрос вырубки деревьев, — отметил президент. — Этого нельзя допускать. Считаю, что в этом деле мы должны применять более серьезную ответственность. Вырубка деревьев должна быть полностью прекращена. Лишь в редких случаях, да и то по заключению Министерства экологии и природных ресурсов где-то может быть пересажено или вырублено дерево. Я неоднократно высказывал свое мнение по данным вопросам. Могу сказать, что по сравнению с предыдущими годами ситуация более позитивна. Но нам не удалось полностью добиться желаемого. Приходят ночью, незаконно вырубают деревья, выравнивают место, чтобы построить дом. Это бессовестность, это позор, это преступление».

Слова, сказанные президентом, проникли в умы и сердца всех граждан страны, но только не в сознание беспринципных, лишенных сердца наглецов, чье желание обогатиться намного выше любых человеческих и гражданских принципов. Но мы живем в цивилизованном обществе, в котором верховенствует закон, и потому вандализм в нем никак не неуместен. Отметим, что Минэкологии постоянно стоит на страже зеленых насаждений и действует оперативно: каждый год штрафуются строительные компании и частные лица, наносящие вред природе Баку, причем, штрафуются на очень внушительные суммы. Но все – не смотря на штрафы и карательные меры – все равно находятся желающие вырубить или самым изощренным способом изничтожить деревья, чтобы развернуть т.н. «золотоносный рудник» – строительную площадку.

Тема вырубки давно уже превратилась в т.н. «притчу во языцех», она постоянно всплывает в социальных сетях. И в ходе полемики большинство граждан высказывается о том, что наказания манатом за злостное вредительство в отношении экологии недостаточно, карательные меры надо ужесточить – от утроения максимальной суммы штрафов за каждое срубленное дерево вплоть до длительного отбывания наказания за решеткой. Возможно, именно после этого аппетиты будущих застройщиков сойдут на нет.

Яна Мадатова

Данная статья подготовлена ​​при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджанской Республики по направлению «Экология и охрана окружающей среды».