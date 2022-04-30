Господин президент не просто выступил в поддержку территориальной целостности Украины, а отметил, что этот вопрос не может быть отдан на решение тому, у кого больше силы. Это было и общим, и косвенным неодобрением действий России в отношении Украины. Также президент отметил, что у Азербайджана есть принципиальная позиция, она не сформировалась только сейчас, а была у нашей страны в поддержку территориальной целостности Молдовы, Грузии, Украины. Об этом в беседе с Minval.az сказал депутат Милли Миджлиса, политолог Расим Мусабеков.

«Но он также отметил то, что сейчас весь Запад помогает Украине и оружием, и финансами, и политически, в то время как раньше, если оказывалась поддержка территориальной целостности Молдовы и Грузии, то Азербайджану, у которого был оккупирован не только Карабах, но и вдвое больше территории, с которых было изгнано более 600 тысяч азербайджанцев, только говорили: «ну идите и договоритесь с Арменией о мире», — отметил политолог.

Президент, как отмечает Мусабеков, показал, что и в этом вопросе присутствовали двойные стандарты, но Азербайджан решил дилемму и смог защитить свои права в полном соответствии с международными нормами.

«Поддержка Украины Баку осуществляется вне зависимости от того, что у нас стратегическое партнерство с Россией, это не означает, что Азербайджан должен отказываться от собственных принципов, которые в тоже время основываются на международном праве — так что тут не может быть никаких сомнений, это принципиальная позиция Азербайджана, и он придерживался ее на протяжении всего периода своей независимости», — добавил политолог.

По мнению Мусабекова, в отличие от Грузии, Молдовы, Азербайджан поступает, исходя из реалистической оценки ситуации.

По его словам, когда «нашего самого близкого союзника – Турцию больше тридцати лет держат в предбаннике Евросоюза в качестве кандидата, для нас, не имеющих географической связи с ЕС, выступать сегодня с какими-то планами по вступлению в этот союз — означает поставить себя в заведомо зависимое от Брюсселя положение, ничего не выигрывая в результате этого».

Поэтому президент реалистично оценивая ситуацию, говорит: «Мы сегодня об этом вопрос не ставим».

«Это означает то, что никаких неприемлемых требований, ни поучений из Брюсселя в отношении Азербайджана мы выслушивать не собираемся. А выстраивать собираемся с ЕС отношения прагматические, на основе взаимных интересов — а они у нас есть. Мы ни просители, ни бедные родственники на пороге у богатого Евросоюза. Объем финансового оборота Азербайджана с ЕС больше тех средств, что ЕС выделяет на три года для пяти стран в рамках программы «Восточное партнерство». И эти проекты, например, Южный газовый коридор, были реализованы при ведущей роли и финансовом участии именно Азербайджана. И значение этих проектов сегодня растет», — отметил Мусабеков.

Но есть еще один, по его мнению, объективный момент преимуществ Азербайджана: если сегодня для Украины, Молдовы, Грузии нужны рынки, куда бы они могли продвигать свою продукцию, Азербайджан экспортирует в страны Евросоюза нефть и газ. Этим продуктам не нужны никакие преференции, они не нуждаются в таможенных скидках и прочих вещах, они востребованы на европейском рынке и каких-то особых условий, сопряженных с условием вступления в ЕС или кандидатством для этого не требуется. А вот ненефтяная продукция Азербайджана реализуется не на рынках ЕС, а на рынках России, Турции, Средней Азии – в странах, которые находятся вне границ Евросоюза.

«Я имею ввиду плодоовощную продукцию, которую, не только невозможно будет реализовать на европейских рынках с учетом расстояния и прочих моментов, более того, наш внутренний рынок будет подавляться в большой степени субсидированной европейской сельскохозяйственной продукцией. Но есть и другие сферы — страховое дело, банковские услуги, отрасли азербайджанской промышленности, которые окажутся вне конкуренции при таком сотрудничестве в рамках членства в ЕС», — пояснил политолог.

В отношении поставок оружия в Армению, по мнению Мусабекова, президент показал, что Россия не была нейтральной страной, она помогала Армении вооружением, причем, как накануне 44-дневной войны, так и в ходе военных действий.

«И если Грузия запретила поставлять российское вооружение через свою территорию, то, к большому сожалению, эти поставки осуществлялись по Каспию и далее – по территории Ирана. И президент отметил, что «мы все видели, все фиксировали и всему даем должную оценку», — отметил он.

Интересно то, что раньше это оружие использовалось в Армении, а сейчас оно перевозится уже в Украину: это касается самолетов Су–30, неиспользованной противовоздушной техники и других компонентов технического вооружения.

Западные страны, которые традиционно покровительствуют Армении, должны сделать свои выводы, считает политолог.

«Также президент обратил внимание на такое обстоятельство, как будущая архитектура постсоветского пространства. Конечно, во многом она зависит от того, чем завершится конфликт с Украиной», — заметил Мусабеков.

Фактически, по его мнению, Москва не скрывает своих целей — это подчинение себе Украины, в то время как Беларусь, по сути, уже привязана к России. В целом, по всей видимости, идет речь о создании некого объединения СССР 2.0, СЭВ, Варшавского пакта 2.00.

И сегодня, по мнению политолога, «эти притязания Москвы решаются в войне с Украиной, в том числе решается вопрос архитектуры постсоветского пространства. Но при этом Азербайджан не готов и не намерен в пользу кого-то идти на уступки, ущемление своей независимости».

«Азербайджан, как отметил президент, видит приоритет в региональном формате сотрудничества. То есть, после восстановления отношений и мира с Арменией – это региональный южнокавказский формат. Также президент отмечает, что такой же формат может сформироваться в Центральной Азии. Государства могут сотрудничать как между собой, так и получить выход на европейские рынки, рынки Ближнего Востока через транскаспийские проекты и транзиты Южного Кавказа. Вот такой региональный аспект с участием формулы 3+3 тех стран, что находятся на Кавказе и граничат с ним – Азербайджан к такому региональному сотрудничеству готов и такую формулу приветствует. Но я, еще раз повторю, что сегодня в актуальной азербайджанской повестке не стоит вступление в какие-то замкнутые политико-экономические или военные блоки, Азербайджан намерен развивать отношения как в региональном контексте, так и по всему миру», — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров