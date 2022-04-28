Российские пропагандисты армянского происхождения продолжают мутить воду и вносить напряженность в отношения России с соседними государствами. Ранее Minval.az сообщал, что российский режиссер и журналист Тигран Кеосаян озвучил оскорбительные слова в адрес Казахстана за то, что там отменили парад в честь Дня Победы, а также назвал власти страны «хитрожопыми». Он также осудил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины и пригрозил военным вторжением.

Общеизвестно, что кремлевские пропагандисты в открытой форме озвучивают те мысли, которые официальные российские чиновники не могут позволить себе сделать публично. По сути, посредством своих пропагандистов Кремль доводит собственную позицию до конкретного адресата. Особенно эта тенденция усилилась после российского вторжения в Украину. Москва оказывает давление на соседние страны с целью добиться оправдания своей агрессии в отношении Украины.

Прикрыв деятельность независимых российских медиа-ресурсов, Кремль позже приступил к массовой блокировке на территории России зарубежных изданий, включая азербайджанские СМИ. Тем самым навязчиво от азербайджанских СМИ требовали публикаций материалов, оправдывающих российскую агрессию против Украины.

Подобное поведение Кремля не укладывается в рамки здравой логики, особенно с учетом того, что Азербайджан не блокировал российские СМИ за предвзятое освещение 44-дневной войны, когда мог бы. В те дни на федеральных российских телеканалах в адрес Азербайджана совершались откровенные информационные провокации, зачастую выходящие за рамки журналистской этики.

Азербайджанская общественность реагировала на это, выражала свое справедливое негодование, но российские СМИ в стране не блокировали. Сложившаяся ситуация не коснулась даже агентства Sputnik-Азербайджан, входящего в состав МИА «Россия сегодня», главным редактором которого является Маргарита Симоньян – жена Тиграна Кеосаяна, оскорбившего Казахстан.

Редакционная политика Sputnik-Азербайджан в отличие от Sputnik-Армения не отражает интересы Азербайджана. Если Sputnik-Армения в открытой форме выполняет роль главного рупора информационной войны Армении против Азербайджана, то почему же азербайджанскому хабу не позволяют отстаивать позиции Баку?

К слову, вчера Sputnik-Армения опубликовал ответ внешнеполитического ведомства этой страны на свой запрос по поводу «статуса» Карабаха и ожидающегося процесса делимитации границы с Азербайджаном. По тому, как подали эту информацию, видно, что издание Sputnik-Армения занимается откровенной провокацией. Такой же провокационной деятельностью в отношении Азербайджана занята и Симоньян.

В нашей стране еще не улеглись страсти по поводу публикации Симоньян, сделанной в ее телеграмм-канале по случаю появления символа российского вторжения в Украину — буквы «Z» в сепаратистском огрызке, где она выразила надежду на то, что когда-нибудь эта территория Азербайджана станет частью России.

Кроме того, Sputnik-Азербайджан публикует пропагандистские материалы, оправдывающие российскую агрессию против Украины. Выходит, что азербайджанские СМИ на территории России блокируют за поддержку Украины, а действующее в Азербайджане российское издание наряду с антиазербайджанской ведет еще и оголтелую антиукраинскую пропаганду.

Памятуя об этом, на днях азербайджанский депутат Вахид Ахмедов заявил, что деятельность агентства Sputnik-Азербайджан должна быть прекращена. Он обратился к Агентству развития медиа Азербайджана и Совету прессы с просьбой о расследовании деятельности Sputnik-Азербайджан.

У властей Азербайджана накопилось множество вопросов к деятельности Sputnik-Азербайджан. В марте сменился руководитель этого издания. Вместо Азиза Агаева был назначен Виталий Денисов, который ранее возглавлял «Спутник» в сепаратистской Южной Осетии. Согласно информации, Денисов связан с российскими спецслужбами и имеет офицерское звание. По этой причине назначение Денисова руководителем Sputnik-Азербайджан вызывает определенные вопросы.

На фоне массовой блокировки азербайджанских СМИ на российской территории, которая противоречит Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией, Баку имеет веские основания рассмотреть вопрос дальнейшей деятельности на своей территории российского издания, занимающего откровенную антиазербайджанскую позицию.

Стоит напомнить, что подпольную антиазербайджанскую деятельность в этом российском агентстве ведут уже давно. Все помнят, как в начале 2019 года разгорелся скандал вокруг главреда бакинского филиала, которого московский головной офис агентства вынудил уйти из-за его принципиальной позиции и публикаций, посвященных Карабаху. В связи с этим даже экс-уполномоченный по правам человека Азербайджана Эльмира Сулейманова направила письмо коллеге Татьяне Москальковой.

Дело в том, что помимо самой Симоньян в головном офисе в Москве на руководящих позициях работает немало армян и проармянских русских, в частности один из них курирует азербайджанский хаб и делает все возможное, чтобы не допустить на сайте Sputnik-Азербайджан публикаций, аргументировано осуждающих действия армянской стороны в том или ином вопросе.

Как-то, несколько лет назад, дело даже дошло до маразма — из Москвы поступили рекомендации не использовать в текстах слово «армяне», а по возможности заменить их на определение «армянская сторона». То ли определение национальной принадлежности оскорбляет армян, то ли то, что оно звучит из уст азербайджанцев, непонятно. Одно ясно, что те, кто отдают такие, мягко говоря, идиотские распоряжения, с головой не дружат. Да и вообще, вся эта суета шизоидных личностей в московском «Спутнике» напоминает эпизоды из произведения английского писателя Льюиса Керролла «Алиса в стране чудес», а Маргорита Симоньян — сумасбродную Червонную королеву с ее знаменитыми фразами «Я старше и монарше!» и «Ну а у нас бывает шесть, семь пятниц на неделе!».

А на днях стало известно о том, что Sputnik-Азербайджан пытался нанять местных политических обозревателей, чтобы своими проазербайджанскими публикациями показать свои лояльность и дружелюбие к нам, но журналисты отказались от сотрудничества с ними.

Асиф Айдынлы