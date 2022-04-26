Экс-министр иностранных дел Тофик Зульфугаров в беседе с Minval.az заявил, что, как вовлеченный в свое время в процесс переговоров, не совсем поддерживает распространенные у нас мнения о том, что Москва и Брюссель – это какие-то процессы, где каждая сторона занята перетягиванием каната на себя.

«Мы должны видеть реалии, такими, какие они есть. Брюссель и его площадка – это все-таки не посредничество в классическом понимании данного слова, это, скажем так, «добрые услуги» — предоставление места для встречи, в лучшем случае, подготовка совместного заявления для прессы. Это не формат переговоров, скажем откровенно. Ну и площадка Москвы, по большому счету, также не имеет формата переговоров. Мы имеем в реальности ситуацию, где Россия и Турция – две страны, которые активно взаимодействуют как во время 44-дневной войны, так и после нее. У каждой из этих сторон своя роль, но при этом они действуют как в увязке с Азербайджаном, так и в тесном тандеме друг с другом. Исходя из этого, мы должны видеть реалии. А какого-то противостояния между этими площадками, очень глубокого, я, честно говоря, не вижу», — отметил дипломат.

За всем этим, по мнению Зульфугарова, стоит позиция Армении — попытка аннексировать территории Азербайджана в новых условиях.

«Они собственно этого не скрывают, соответствующие заявления делает Пашинян. Надо понимать, что они, по сути, не отказались от той политики, что вели на протяжении тридцати лет. Она просто видоизменилась. Даже принципы, которые Азербайджан выдвинул, они принимают как принципы в целом, а потом говорят, что вопросы по Карабаху должны найти свое решение, и этот вопрос лежит не в контексте территорий, а в теме прав человека. А еще через месяц после начала переговоров они скажут, что в основу решения должен быть положен принцип права нации на самоопределение, но это не территориальный вопрос, а опять-таки вопрос прав человека и так далее, и тому подобное», — отметил дипломат.

Армянская тактика, по мнению Зульфугарова, вполне очевидна. Армяне, по его словам, маскируясь за терминологией, продолжают аннексию азербайджанских территорий.

Например, они говорят, «что в армянских вооруженных формированиях на территории Карабаха служат только добровольцы и то, что они осуществляют там функции безопасности», отмечает политолог. Таким образом, происходит подмена понятий и «теперь они не оккупанты, а уже обеспечивают безопасность». Хотя вполне понятно, что это не так.

«Вроде бы они уже признают нашу территориальную целостность, но правительство Пашиняна каждый год принимает решение по финансированию проектов на этой территории. Разве это не вмешательство в наши внутренние дела?», — задается вопросом экс-министр.

Все эти «странности», по мнению Зульфугарова, говорят о том, что Армения сейчас маскирует свои истинные цели и задачи.

Поэтому не надо сосредотачиваться на «теориях противостояния Брюсселя и Москвы, а нужно смотреть в корень проблемы». И принять тот факт, что Армения после войны не отказалась от своих претензий на азербайджанскую территорию. И сейчас идет попытка, преподнести их в таком «закамуфлированном» виде мировой общественности.

Напрашивается логичный вопрос – что делать и как найти выход в этой хитрой армянской игре в поддавки?

«Мне кажется, что азербайджанское руководство хорошо это осознает. И действует по двум основополагающим трекам. Первый трек – это то, что Азербайджан периодически делает заявления, которые подчеркивают привлекательность для армян мирного сосуществования. При том это делается как по линии Баку, так и Анкары. Второй трек – это силовое воздействие на агрессора по всем каналам. Такая вот старая как мир политика «кнута и пряника» — она должна привести к тому, что армяне и их политики рано или поздно осознают всю бесперспективность любого реванша. Причем, хочу подчеркнуть, что такая политика свойственна «элитам» Армении. Сам армянский народ, на мой взгляд, уже принял результаты войны, устал от этой политики реваншизма и «голосуют ногами», покидая Армению, потому что понимают, что никакого развития в таких условиях не будет», — резюмировал экс-министр.

В. Мансуров