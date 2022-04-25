Директор четвертого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел Российской Федерации Денис Гончар заявил, что «женевские дискуссии по Закавказью, новый раунд которых должен был состояться в марте, поставлены на паузу» по инициативе ООН, Евросоюза и ОБСЕ, «партнеры» фактически взяли в заложники важнейший для региона переговорный формат, что может иметь последствия для Южного Кавказа.

«Что касается женевских дискуссий, то работа данного формата поставлена на паузу. Это – не наш выбор, инициатива в данном случае принадлежит «тройке» сопредседателей (ООН, ЕС и ОБСЕ), отложивших своим решением на неопределенное время планировавшийся на конец марта очередной, 56-й раунд», — цитирует Гончара РИА «Новости».

Он отметил, что эти участники дискуссий фактически «взяли в заложники» важнейший переговорный формат, благодаря которому в регионе удавалось поддерживать приемлемый уровень безопасности и стабильности.

По его словам, «недружественные и политизированные шаги западных «партнеров» не помогают делу укрепления стабильности и безопасности на Южном Кавказе», могут «привести к возникновению неопределенности в этом регионе».