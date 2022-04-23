По меньшей мере 10 государств, входящих в Евросоюз, экспортировали в РФ военные технические средства почти на 350 млн евро в нарушение санкций, действовавших в последние годы. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на данные Евросоюза.

Около 78% всего объема поставок приходится на немецкие и французские компании. Они снабдили Россию военной техникой и боеприпасами на 273 млн евро. Эта техника в настоящее время, вероятно, используется на войне в Украине.

Запрет на поставки оружия в Россию был введен после аннексии Крыма в 2014 году. Однако немецкие компании воспользовались лазейкой в эмбарго ЕС, продав Москве оборудование двойного назначения стоимостью 121 млн евро, включая винтовки и бронированную технику, следует из данных ЕС. Было также установлено, что Франция несет ответственность за отправку грузов более чем на 152 млн евро в Россию в рамках 76 экспортных лицензий.

Париж разрешил экспортерам выполнять контракты, согласованные до 2014 года. Наряду с бомбами, ракетами и торпедами французские фирмы отправили тепловизионные камеры более чем для 1 тысячи российских танков, а также навигационные системы для истребителей и ударных вертолетов.

Италия отправила оружие на 22,5 млн евро в Москву после введения эмбарго ЕС, а Великобритания — на 2,4 млн евро. Австрия, Болгария и Чехия экспортировали оружия в Россию на 49,3 млн евро в период с 2015 по 2022 год.

Согласно данным Еврокомиссии, страны ЕС в 2021 году продали России оружия и боеприпасов на 39 млн евро.

В Берлине настаивают, что отправляли в Россию оружие только после того, как получали гарантии от Кремля, что оно предназначено для применения в гражданской, а не военной сфере.

После вторжения российской армии в Украину ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров двойного назначения в Москву. Лазейка, позволявшая обходить эмбарго, была закрыта 8 апреля после введения пятого пакета санкций. На закрытии этой лазейки настаивали Польша и Литва.

На этой неделе канцлер Германии Олаф Шольц подвергся критике со стороны общества за отказ предоставить Украине тяжелое вооружение для борьбы с агрессором. А президента Франции Эммануэля Макрона за его телефонные переговоры с Путиным обвинили в проведении политики «умиротворения» агрессора.

Франция и Германия также выступали против введения в Евросоюзе запрета на покупку российского газа. Даже сейчас ЕС продолжает покупать ежесуточно российские энергоресурсы стоимостью 1 млрд евро.