Президент США Джо Байден заявил о продлении на следующие 12 месяцев действия режима чрезвычайной ситуации, который был введён в стране год назад в связи с «пагубными действиями России».

Об этом говорится с письме американского главы лидерам Конгресса США.

«Я решил, что необходимо оставить в силе режим чрезвычайной ситуации, объявленный указом 14024 в связи с определенной пагубной внешнеполитической деятельностью правительства Российской Федерации», — говорится в документе.

При этом Байден обвинил власти РФ во вмешательстве в выборы в США и других странах, во враждебной киберактивности, а также «в использовании транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства» и подрыве безопасности стран и регионов, важных для безопасности Америки. Кроме того, по словам лидера Штатов, Россия нарушает принципы международного права, включая территориальный суверенитет других государств.