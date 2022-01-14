Ветряная электростанция «Хызы-Абшерон» — важный шаг Азербайджана к переходу на «зеленую» энергию

В последние годы глобальные климатические вызовы, амбициозные обязательства и стратегии в области «зеленой» энергетики и «зеленой» экономики ведущих стран мира оказали и будут продолжать оказывать значительное влияние на энергетический сектор. Азербайджан имеет четкое видение, цели и задачи в отношении политики «зеленой» энергетики.

Страна сделала огромный шаг в направлении перехода на «зеленую» энергию. Так, состоялась церемония закладки фундамента ветряной электростанции «Хызы-Абшерон» мощностью 240 МВт, которая будет построена компанией ACWA Power Саудовской Аравии.

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Строительство электростанции займет около 18 месяцев. Она будет расположена в Хызинском и Абшеронском районах. Ожидается, что после ввода в эксплуатацию данная электростанция будет производить 1 миллиард киловатт-часов электроэнергии в год. Это означает, что около 300 тысяч домов будут обеспечены электричеством. Проект привлечет 300 миллионов долларов иностранных инвестиций. Ввод в эксплуатацию этого объекта позволит сэкономить 220 миллионов кубометров природного газа. Это означает предотвращение выброса 400 тысяч тонн углекислого газа в атмосферу.

Как сказал Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов, безусловно, рост производства возобновляемой энергии позволит увеличить экспорт газа, а также, возможно, и электроэнергии, что обеспечит дополнительные поступления в бюджет страны.

«Дополнительные доходы от экспорта газа и электричества могли бы послужить дальнейшему развитию возобновляемой электроэнергетики и, таким образом, обеспечить устойчивость ее развития», — сказал он.

Ахмедов отметил, что на фоне стремительного роста уровня добычи и экспорта газа в Азербайджане в последние годы также стабильно растет уровень потребления газа внутри страны.

«Природный газ является одним из важных источников электроэнергии в мире и основным источником ее производства в нашей стране. Кроме того, у нас природный газ используется в большей степени, чем в других странах, непосредственно в хозяйстве и для отопления домов. На фоне газификации более 96 процентов хозяйств в стране на сегодня целесообразна постепенная замена газа в производстве электроэнергии на более устойчивые источники», — отметил он.

Азербайджан поддерживает вызовы и цели в отношении перехода к «чистой» энергетике. Страна поддерживает экологически чистые энергетические технологии, производство водорода и усилия по укреплению позиции возобновляемых источников энергии в структуре энергопотребления. Эти направления являются важными составляющими национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана. В рамках Парижского соглашения и недавно завершившейся конференции COP26 Азербайджан еще раз заявил о своей приверженности этим целям. Страна намерена довести долю возобновляемых источников энергии до 30 процентов к 2030 году. Безусловно, строительство ветряной электростанции «Хызы-Абшерон» является еще одним шагом в этом направлении.