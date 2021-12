На Аляске зарегистрировали аномальную жару

В самом холодном американском штате Аляска был зарегистрирован самый жаркий декабрьский день в истории. В воскресенье, 26 декабря, на острове Кадьяк температура взлетела до 19,4 °C, что является рекордным показателем для этого места. Об этом пишет «Моя планета» со ссылкой на The Guardian.

Хотя климат на острове Кадьяк характеризуется как умеренный морской, что отличает его от значительно более сурового климата континентальной Аляски, температура в этом регионе никогда не поднималась зимой выше 19 градусов тепла.

Экстремальные погодные явления наблюдались и в континентальной части Аляски. За сильными снегопадами на минувших выходных последовали ливни, затем температура снова упала ниже нуля, и вся накопившаяся влага превратилась в лед. В штате уже дали прозвище этому событию – Icemageddon2021.

https://t.co/6OdQU44z0i

“This is exactly what we expect in a warming world.” #Alaska #ClimateCatastrophe #icemageddon2021

— John Clarke (@JohnOCAP) December 30, 2021