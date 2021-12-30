На Аляске зарегистрировали аномальную жару

В самом холодном американском штате Аляска был зарегистрирован самый жаркий декабрьский день в истории. В воскресенье, 26 декабря, на острове Кадьяк температура взлетела до 19,4 °C, что является рекордным показателем для этого места. Об этом пишет «Моя планета» со ссылкой на The Guardian.

Хотя климат на острове Кадьяк характеризуется как умеренный морской, что отличает его от значительно более сурового климата континентальной Аляски, температура в этом регионе никогда не поднималась зимой выше 19 градусов тепла.

Экстремальные погодные явления наблюдались и в континентальной части Аляски. За сильными снегопадами на минувших выходных последовали ливни, затем температура снова упала ниже нуля, и вся накопившаяся влага превратилась в лед. В штате уже дали прозвище этому событию – Icemageddon2021.

Событие вызвало массовые отключения электроэнергии и привело к закрытию основных дорог. Министерство транспорта Аляски предупредило, что дороги будут оставаться опасными еще долгое время.

Эксперты сообщили, что потоки тепла, поступающие с Гавайев, сделали воздух Аляски – обычно холодный и сухой в декабре – более влажным. Это означает, что сильные дожди и снежные бури стали более вероятны во внутренних регионах, вдали от мягких прибрежных районов.

Исследование, опубликованное в прошлом месяце в журнале Nature Communications, прогнозирует, что в арктическом климате будет больше зимних дождей, чем снега, начиная примерно с 2060 или 2070 года.