KOBIA: В Карабахе и Восточном Зангезуре утверждены проекты с инвестициями почти на 300 млн манатов



На освобожденных от армянской оккупации азербайджанских территориях – Карабахе и Восточном Зангезуре — утверждены для реализации 44 проекта с инвестициями в 272 млн манатов, заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Орхан Мамедов.

«На сегодня утверждены 44 проекта с инвестициями 272 млн манатов. Из них 33 проекта реализованы, еще 11 проектов находятся на стадии реализации. Из 44 проектов 42 приходятся на долю азербайджанских инвесторов», — сказал Мамедов в пятницу на научно-практической конференции «Карабах: Открывающаяся миру новая панорама Южного Кавказа».

Мамедов, как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», также сообщил, что KOBIA на сегодня получило около 929 обращений от предпринимателей для организации бизнеса на освобожденных территориях. Из них 441 инвестиционный проект, 488 — организацией различных услуг.

По его словам, 27% предложений относятся к выполнению строительных работ, 27% охватывают торговлю и сферу услуг, 20% — промышленность, 18% — АПК, 8% — туризм, образование, здравоохранение, транспорт, культура и логистика.

Глава KOBIA отметил, что 111 обращений связаны с инвестициями в Шушу, 109 – Агдам, 62 – Физули, 49 — Кельбаджар, 25 – Ходжавенд, 25 – Джабраил, 28 – Зангилан, 21 – Губадлы, 13 – Лачин.

В тоже время он отметил, что 485 обратившихся готовы вложить инвестиции в любую часть Карабаха и Восточного Зангезура.

Мамедов также сообщил, что 305 проектов представлены иностранными компаниями из 31 страны. «Преимущественно предложения получены от компаний из Турции, России, Израиля, Ирана и Казахстана», — добавил глава KOBIA.