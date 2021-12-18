Евгений Михайлов: Получение медали и сертификата фонда Ровшана Мустафаева для меня очень большая честь

Известный российский журналист-расследователь, советник по вопросам противодействия экстремистской идеологии кафедры Евразийского регионального центра Молодежного Форума Исламского сотрудничества (ICYF-ERC), лауреат премии «Союза Журналистов России» Евгений Михайлов удостоен медали и сертификата имени профессора Ровшана Мустафаева.

Премия учреждена Международным Фондом Ровшана Мустафаева и Институтом права и прав человека и присуждается один раз в год по нескольким номинациям. Евгений Михайлов, являющийся экспертом по межнациональным конфликтам, удостоен награды за большой вклад в освещение позиции Азербайджана и событий на Южном Кавказе в ходе карабахского конфликта. В основу документальных лент «Русские герои Азербайджана» и «Ходжалы и Гянджа. Тактика геноцида» легли материалы, собранные Михайловым в ходе его поездок в Азербайджан и на территории, освобожденные от армянской оккупации.

Кроме того, учредителями премии была высоко оценена журналистская работа Евгения Михайлова по изобличению армянских организованных преступных группировок, действующих на Юге России.

«Получение медали и сертификата фонда Ровшана Мустафаева для меня очень большая честь».

Об этом в беседе с Minval.az сказал специалист по межнациональным конфликтам и эксперт по вопросам безопасности Евгений Михайлов, отметив так же, что он гордится тем, что руководитель Института права и прав человека, президент фонда Айтен Мустафазаде, отметила его многолетнюю работу по освещению карабахской проблематики и поиску компромисса между враждующими народами.

Как отметил Михайлов, на протяжении 8-ми лет он говорил о том, что Карабах — это Азербайджан, даже несмотря на угрозы со стороны «некоторых неуравновешенных общественных структур и отдельных граждан как Армении, так и России». Как итог — победа Азербайджана.

— И знаете, я не сомневался нисколько в подобном исходе. С таким лидером как Ильхам Алиев, гражданам Азербайджана очень повезло. Победа в войне дала новый толчок в развитие страны и задел государственной пассионарности на долгие годы, — подчеркнул российский эксперт.