По следам «вертолетного призрака» — Москва готовит «армянский сценарий» для Беларуси?

Эксперты фиксируют серьёзный рост напряженности между Минском и Киевом. Еще в минувшие выходные Госпогранкомитет (ГПК) Беларуси заявил, что «4 декабря, около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска «Новая Рудня» Мозырского погранотряда зафиксировано нарушение воздушного пространства Республики Беларусь со стороны Украины». Затем последовали «заявления с металлом в голосе»: представитель Мозырского пограничного отряда Сергей Павлов пообещал, что «при возникновении в дальнейшем случаев нарушения государственной границы белорусские пограничники будут действовать крайне жестко». В минобороны Беларуси пригласили военного атташе Украины и вручили ему ноту протеста.

Однако в Украине сам факт «залета» своего вертолета в воздушное пространство Беларуси категорически опровергли. «Информация белорусской стороны о нарушении воздушного пространства вертолетом Ми-8 со стороны Украины не соответствует действительности», — сказано в сообщении госпогранслужбы Украины. По данным украинских пограничников, в ходе операции по мониторингу украинско-белорусской границы никаких «нарушений не было, в том числе не допущено нарушение воздушного пространства сопредельной страны».

При этом понятно и другое. У Киева нет никаких причин играть на обострение на белорусском направлении. Там и так серьезно обеспокоены процессами, происходящими между Москвой и Минском, а точнее, стремительным «размыванием» реального государственного суверенитета Беларуси. Тем более что Александр Лукашенко уже обещает признать Крым российским и отправиться на аннексированный Россией украинский полуостров.

Более того, в районе белорусско-украинской границы, напоминают эксперты, и так уже неспокойно. В ответ на миграционный кризис в Беларуси украинские власти начали свою силовую операцию «Полесье», усилив меры контроля в приграничье. В ответ Минск ввёл совместное с РФ воздушное патрулирование.

И теперь реакция на весьма сомнительное — и это еще мягко сказано —«вторжение» украинского вертолета подтверждает худшие опасения. Более того, в игру уже втягивается Россия — правда, пока на полуофициальном уровне. Так, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий уже заявил журналистам: «Любое государство мира принимает самые жёсткие меры при нарушении государственной границы, потому что если не реагировать, то такие провокации могут повторяться всё больше и больше, нарушая безопасность государства… То, что произошло на территории Белоруссии, является грубейшим нарушением». после чего добавил, что «все заявления с белорусской стороны адекватны, они не нарушают никаких международных конвенций. Белорусы отнеслись гуманно к украинской стороне и пока сделали предупреждение. Но это пока». И если учесть, что сам факт нарушения, подберем самую мягкую формулировку, не доказан, то вопрос, какой еще «фантомный вертолёт» сочтут в Минске, а вернее сказать, в Москве для обещанных «жестких мер», стоит того, чтобы его озвучить.

Наконец, заслуживает внимания и еще одно обстоятельство. «Игра на обострение» на границе Беларуси с Украиной разворачивается в то время, когда мировая политическая элита крайне обеспокоена стягиванием российских войск к границе с Украиной и планами нового вторжения РФ в эту страну. В Москве подобные планы категорически отвергают, в Украине объявлять отбой тревоги не спешат, США делятся разведданными со своими союзниками, чтобы довести до них степень серьезности угрозы новой войны…

Можно, конечно, провести параллели с августом 2008 года в Грузии. Когда тоже РФ еще с весны стянула силы на границу под видом учений, затем подождала до августа и объявила, что это Грузия вероломно обстреляла «мирно спящий Цхинвал», откуда уже несколько недель спешно вывозили все небоеспособное население. Тогда мир предпочёл не заметить странностей в предыстории «пятидневной войны» и с упоением окунулся в новую «перезагрузку». Но теперь — и в Кремле это понимают — как минимум нет гарантий, что и на сей раз реакция окажется столь же беззубой. Тем более что прецедент санкций уже создан. Но и отодвинуть войска без потери лица теперь тоже не получится.

И вот на этом фоне трудно исключать появления в чьих-то кабинетах сценария «войны под чужим флагом— руками той же Беларуси. Примерно так же, как ранней осенью 2020 года разрывать крайне невыгодный РФ азербайджанский «Южный газовый коридор» и блокировать ключевой для НАТО воздушный коридор, проходящий через Гянджу, собирались руками Армении, точнее, путём армянской оккупации Гянджи, Тертера и Барды. Подобные планы в Ереване не просто существовали: в первые дни войны армагитпроп едва ли не возвестил о захвате Гянджи и уж тем более анонсировал наступление в этом направлении.

Более того, несколько недель назад на фоне активизации военного сотрудничества Турции с Кыргызстаном признаки такого вот «армянского сценария» проглядывали и в Центральной Азии. Внезапно и с рекордной скоростью «разгорелся» территориальный спор между Кыргызстаном и Таджикистаном. А Москва начала активно накачивать Таджикистан оружием — по официальной версии, в ответ на падение правительства в Афганистане и приход к власти талибов. Которые сегодня вполне по-деловому «взаимодействуют» с Москвой.

И с такой предысторией уже не получится исключать, что теперь «армянский сценарий» готовятся запустить и в приграничье Беларуси и Украины: воевать с Киевом чужими руками для Москвы куда удобнее, чем от своего имени. Так и рисков меньше, и от ответственности в случае чего можно, пардон, «отбрыкаться». А что до Беларуси…когда в Москве в последний раз жалели собственных сателлитов?

Другой вопрос, понимают ли это в Минске. И если да, то есть ли еще у Беларуси возможность соскочить с «армянского сценария».

Нурани