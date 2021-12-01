«Тихий дипломатический переворот» — в пользу Азербайджана

В Азербайджане—«тихая дипломатическая сенсация». А точнее, «дипломатический переворот». Посол США Эрл Литценбергер и посол Великобритании Джеймс Шарп ознакомились с планом реконструкции Агдама — об этом написал на своей странице в Twitter специальный представитель президента Азербайджана по Агдамскому району Эмин Гусейнов.

«Сегодня послы США и Великобритании совершили совместный визит в Агдам. В ходе визита гостям показали разрушенные памятники и подробно проинформировали о плане реконструкции города», — цитируют его пост информагентства.

Конечно, представители и даже руководители дипломатических представительств, аккредитованных в Азербайджане, регулярно посещают освобождённые от армянской оккупации территории. Но известно, что послы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ от таких визитов воздерживались. Точно так же не видели здесь и глав диппредставительств России, Германии, некоторых других стран. Каждый такой прецедент радостно обсуждали и комментировали в армянском экспертном сообществе.

Но если теперь господин Литценбергер посещает Агдам — это не просто выразительный дипломатический жест, а серьёзный «позиционный сдвиг».

Примечательно, что прежнюю «дипломатическую оборону» более не держит и Франция. Еще более недели назад Агдам посетила и французская делегация во главе с послом этой страны в Азербайджане господином Закари Гроссом. Зачеркивает ли это все прежние художества официального Парижа на карабахском треке — вопрос открытый, но тем не менее поездка Гросса тоже говорит о многом.

А вот тут нужны подробности. Во внешней политике, конечно, не так уж редко возникают ситуации, требующие быстрой реакции и кардинальной смены ориентиров. Но «полицейские развороты» — это скорее исключение, чем правило. Куда чаще мировая дипломатия действует по принципу «если есть сомнения — промолчи и придерживайся прежнего курса». А любая смена устоявшейся «линии поведения» требует долгого обсуждения и согласования. Признание СССР со стороны США только в тридцатые, а установление дипломатических отношений с Пекином в семидесятые годы — примеры классические. Неудивительно, что многие страны предпочитали «осторожничать» и на карабахском треке.

Но теперь, судя по всему, некогда «глухая дипломатическая оборона» уже пробита. И хотя теоретически можно спекулировать на тему «в Шушу они пока еще не поехали», как минимум можно уверенно предполагать, что поездка дипломатов и в Шушу — это вопрос времени.

И уж тем более понятно и другое. В Вашингтоне, и не только в Вашингтоне, признают сложившиеся в регионе реалии, и не только в территориальном измерении. Куда важнее другое. Если теперь Литценбергер и Гросс посещают Агдамский район — это говорит не только о корректировке курса в отношении Азербайджана. Под большим вопросом — и это еще мягко сказано —оказывается и прежний «кодекс поведения», связанный с Минской группой ОБСЕ. Той самой, возвращения к переговорам в рамках которой истерично требуют в Ереване.

Намеренно не станем в который уже раз напоминать, что в Армении требуют возвращения к переговорам в рамках МГ ОБСЕ прежде всего потому, что на полном серьёзе рассчитывают вернуться к прежним переговорным предложениям, которые тогда в Ереване, напомним, тоже высокомерно отвергали. Отметим другое: судя по всему, шансов на реанимацию Минской группы слишком мало, чтобы послы США и Франции были готовы терять очки в Азербайджане ради надежд на ее реанимацию. Особенно на фоне других «сложностей», от скандального «Саммита демократии» до не менее скандального «шлейфа» заявлений, звучавших во время 44-дневной войны.

И, наконец, ещё одна сторона realpolitik, которая не очень стыкуется с прежними призывами решать конфликт исключительно мирным путём. Об этом в мире предпочитали не говорить вслух. Но на фоне продолжавшейся оккупации 20% территории Азербайджана Армения не просто наслаждалась статусом страны, одержавшей «военную победу» (особенно в глазах тех, кто предпочитал не вникать в подробности соучастия регулярных российских армейских подразделений в агрессии Армении против Азербайджана). Именно флёр от «военного успеха», территориальных захватов и т.д. и т.п. обеспечивал Армении статус «перспективного сателлита». Но теперь, после военного разгрома, «испарилось» и это обстоятельство. В результате к Армении просто теряют интерес. Да, ради голосов местных армян здесь ещё возможны какие-то шумные жесты вроде приглашения Пашиняна на «Саммит демократии», но серьезные политические инвестиции — увольте.

И не так уж важно, понимают это в Армении или нет.

Нурани