Шахрияр Мамедъяров завершает год на 9-м месте в мировом рейтинге

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров завершает 2021 год в первой десятке мирового рейтинга, а Левон Аронян официально перестал считаться шахматистом Армении.

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) обнародовала декабрьский рейтинг шахматистов планеты – последний мировой табель о рангах в 2021 году, ознаменовавшийся несколькими интересными фактами.

В первую очередь отметим, что азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров сохранил прописку в первой десятке мирового рейтинга. В его активе 2767 пунктов и он располагается на девятой строчке.

Другой ведущий шахматист Азербайджана Теймур Раджабов понес внушительные потери, опустившись на 14-е место, имея на счету 2753 пункта.

Рейтинги остальных азербайджанских шахматистов также снизились. Так, если ранее Рауф Мамедов имел в активе 2673 пункта и располагался в середине первой сотни, то теперь он имеет 2656 пунктов и опустился на 86-е место.

Аркадий Найдич все еще продолжает числиться шахматистом Азербайджана, хотя федерация не продлила с ним контракт. В его активе сейчас 2645 пунктов.

Показатели остальных ведущих шахматистов страны выглядят следующим образом: Гадир Гусейнов – 2661 (ранее 2665), Ниджат Абасов – 2630 (ранее 2634), Васиф Дурарбейли – 2615 (ранее 2628).

В рейтинге шахматных держав Азербайджан упустил свои прежние позиции, опустившись с шестого на седьмое место. В активе страны сейчас 2649 пунктов (средний рейтинг десяти ведущих шахматистов страны). Снижение во многом обусловлено повышением среднего рейтинга Франции (2653), которое произошло благодаря феноменальному рейтинговому взлету 18-летнего француза иранского происхождения Алирезы Фируджи, который с показателем 2804 стал самым молодым «восьмисотником» в истории шахмат.