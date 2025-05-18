Нефтяной танкер Green Admire, который покинул эстонский порт Силламяэ и взял курс на Роттердам, был задержан Россией в Балтийском море. Информацию в соцсети X привел глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

Танкер Green Admire грузом сланцевого масла, зарегистрированный в Либерии, принадлежит греческой компании Aegean Shipping. Корабль прошел через российские территориальные воды, что, согласно заявлению Цахкна, было сделано из соображений безопасности мореплавания. По его словам, данный маршрут согласован между Россией, Эстонией и Финляндией. На данный момент танкер находится на якоре у российского острова Гогланд.

Эстонский департамент транспорта объявил, что суда, использующие порт Силламяэ, впредь не будут пересекать российскую морскую границу.