Telegram отклонил требование западноевропейской страны заставить замолчать каналы румынских консерваторов перед выборами. Об этом заявил сооснователь соцсети Павел Дуров.

Павел Дуров заявил, что платформа не станет ограничивать свободы румынских пользователей: «Нельзя “защищать демократию”, разрушая демократию. Нельзя “бороться с вмешательством в выборы”, вмешиваясь в выборы».

Напомним, что в Румынии проходит второй тур президентских выборов. На фоне затянувшегося кризиса страна выбирает между оппозиционером Джордже Симионом и мэром Бухареста Никушором Даном — сторонником западного курса.