МИД Франции обнародовал опровержение информации о вмешательстве Парижа в выборы президента Румынии. Соответствующее заявление опубликовано в соцсети X.

Ранее сооснователь Telegram Павел Дуров в своем канале в мессенджере опубликовал сообщение, в котором отметил, что отказался заставить молчать каналы румынских консерваторов в преддверии президентских выборов в ответ на просьбу властей одной западноевропейской страны сделать это. При этом Дуров, очевидно, подразумевал Францию, поскольку в свое сообщение добавил эмодзи багета.

“В Telegram и Twitter распространяются совершенно необоснованные обвинения в адрес Франции в том, что она якобы вмешивается в президентские выборы в Румынии. Франция категорически отвергает эти обвинения и призывает всех проявить ответственность и уважение к румынской демократии”, – говорится в заявлении МИД Франции. Также к сообщению прикреплен скриншот поста Дурова, на котором красными буквами написано слово “фейк”.

В ведомстве отметили, что “компетентные румынские власти суверенно отменили первый тур президентских выборов в декабре прошлого года” после вмешательства субъектов, связанных с Москвой.