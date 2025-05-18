Представитель Азербайджана Теймур Раджабов примет участие в традиционном шахматном турнире в России.

Соревнования по быстрым шахматам «Шахматные звезды 5.0» с общим призовым фондом 15000000 рублей (около 31000 манатов) пройдут с 25 по 30 июня в Москве, говорится в сообщении на сайте турнира.

В турнире также сыграют Сергей Карякин, Владислав Артемьев, Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Валентина Гунина (все – Россия), Амин Табатабаи (Иран), Раунак Садхвани (Индия), Хоу Ифань (Китай) и Бибисара Асаубаева (Казахстан).