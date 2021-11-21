На Карибах обнаружен череп больного проказой

Археологи из Орегонского университета обнаружили на карибском острове Пти-Мюстик двухсотлетний череп человека, который был заражён проказой и умер на рубеже XVIII–XIX веков. Исследование опубликовано в журнале International Journal of Paleopathology, пишет «Лайф».

В настоящий момент небольшой остров Пти-Мюстик относится к территории государства Сент-Винсент и Гренадины, а в XVIII и XIX веках был под надзором Франции, после — Великобритании. По данным архивов, в то время там могла находиться колония прокажённых. Как уточняется, больных людей отправляли в ссылку на остров, чтобы инфекция не распространялась.

Кости, найденные археологами, являются старейшими останками прокажённого человека в Америке. Учёные выяснили, что череп принадлежал женщине, которой на момент смерти было не более 25 лет. При этом, как указал изотопный анализ, она не являлась коренным жителем.

На некоторых останках были обнаружены патологические изменения, вероятно, связанные с туберкулёзом или сифилисом. Исследователи диагностировали у женщины лепру из-за поражения носовой и нёбной костей, а также альвеолярного отростка. При этом специалисты подчеркнули, что болезнь, скорее всего, находилась на ранней стадии развития.

Проказа, или лепра, — это болезнь, о которой людям известно с древнейших времён. Записи о ней есть в источниках античных и восточных цивилизаций. Как считают исследователи, инфекция особенно распространилась по европейским странам в эпоху Средневековья, в связи с чем по всему континенту было открыто большое количество лепрозориев.