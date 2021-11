Неизвестный напал на прохожих у Храмовой горы в Иерусалиме

Неизвестный мужчина напал на прохожих у Храмовой горы в Иерусалиме с ножом и пистолетом. Об этом сообщает организация Stand With Us в своем Twitter. Там же появились кадры с места событий. На них можно увидеть, как несколько полицейских бегут, чтобы задержать предполагаемого преступника.

Как минимум двое серьезно ранены. Нападавший ликвидирован.

Официального заявления полиции еще не последовало. При этом израильские СМИ уже называют произошедшее терактом.

WATCH: Footage from the terrorist attack scene near Chain Gate in the Old City of #Jerusalem. 2 Israelis have reportedly been seriously wounded. Terrorist neutralized. pic.twitter.com/le77HCbL3M

— StandWithUs (@StandWithUs) November 21, 2021