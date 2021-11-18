В Совете Европы возмущены российским законом об иноагентах



Закон об иноагентах в России должен быть отменен, так как он «стигматизирует организации, людей и медиа, урезает свободу слова, имеет репрессивный эффект».

С таким мнение выступила комиссар по правам человека Совета Европы Дуня Миятович на пресс-конференции, комментируя планы ликвидировать в РФ движение «Мемориал».

Она уверена, что его ликвидация приведет к негативным последствиям для гражданского общества и сохранения прав человека в России. По словам Миятович, «Мемориал» работает над сохранением исторической памяти, и если его уничтожить, то будут огромные последствия в плане обучения и воспитания молодого поколения. «Оно будет лишено подробной информации о нарушениях прав человека в прошлом репрессиях и времени большого террора при Сталине», — пояснила комиссар.

Она добавила, что в последнее время из-за закона об иностранных агентах давление российских властей на гражданское общество стало беспрецедентным.

Напомним, в начале ноября Генпрокуратура подала иск в суд с требованием ликвидировать «Международный Мемориал». Якобы организация не только скрывала информацию о своем статусе «иноагента», но в ее материалах также имеются «признаки оправдания экстремизма и терроризма» из-за ведения реестра политзаключенных.