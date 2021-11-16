Сторонники Пашиняна потребовали выхода Армении из ОДКБ

Молчание Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в некоторых случаях напоминает некую договоренность. Такое заявление на сегодняшнем заседании Национального Собрания Армении сделал депутат от правящей партии «Гражданский договор» Овик Агазарян.

«То, что происходит сегодня в условиях молчания ОДКБ, которое, извините за дерзость, в некоторых случаях напоминает также некую договоренность – недопустимо. Наш партнер — ОДКБ, должна понять, что у нас всегда была возможность альтернативы, и если наши партнеры не выполнят своих обязательств и обязанностей, то мы и не будем просить у них помощи», — поведал Агазарян.

Представитель правящей партии подчеркнул, что ОДКБ обязана выполнить свои обязанности. По его словам, если будет возможность, он поднимет вопрос целесообразности дальнейшей деятельности Армении в рамках ОДКБ.

В свою очередь, другой депутат от правящего большинства Виген Хачатрян отметил, что инертная позиция ОДКБ переходит все границы добропорядочности. «Это неприемлемо. Я считаю, что, в первую очередь, Россия и ОДКБ обязаны выполнить взятые на себя обязательства. Это не означает, что мы намерены связывать все свои надежды лишь с этой структурой. Люди должны делать выводы. Чаша терпения нашего народа может переполниться», — сказал он.

При этом Хачатрян акцентировал внимание на том, что Ереван готов искать новых союзников, если старые не будут выполнять свои обязательства. «Если наши союзники не в состоянии выполнить возложенные на них обязательств, то мы можем найти и других союзников. Никто нас в этом выборе ограничить не сможет. Будучи парламентариями, мы обязаны обратиться к нашим коллегам, дабы они выполнили свои обязательства», — цитирует его News.am.