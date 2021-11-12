Армения срывает переговоры. И проигрывает коридоры

В регионе обсуждают провал очередной армянской провокационной авантюры — на сей раз у озера Гарагель. Здесь, напомним, в преддверии зимы армянские «зинворы» решили сделать «ход конем» и занять выгодные позиции, перегородив металлическими заграждениями проселочную дорогу, по которой шло снабжение азербайджанских пограничников. А вот дальше все пошло не по плану: азербайджанская сторона подтянула силы, и в результате 60 «зинворов» оказались в окружении. После чего по просьбе российской стороны были отпущены восвояси.

Это не единственная провокация Армении за последние дни. Достаточно вспомнить и обстрел дорожной техники в Кельбаджарском районе с территории Басаркечарского района, входящего сегодня в состав Армении, и тем более непонятных «водопроводчиков» в окрестностях города Шуша. Которые вознамерились чинить магистральную трубу как раз в то время, когда в Шуше находились и президент Азербайджана, и военное руководство Турции.

Ответ уже последовал. Через несколько часов Азербайджан объявил об установлении своего КПП на трассе Герус-Гафан.

Логично, конечно, рассматривать это решение в «коридорной», скажем так, логике. Тем более что на нее же указывает в своем объяснении Никол Пашинян: «Эти пункты размещены не на территории Армении. Возникает вопрос: можно ли было договориться, чтобы в отношении граждан Армении не осуществлялся таможенный и пограничный контроль? Ответ — да, это было возможно, но цена за это стала бы логика коридоров, что для нас неприемлемо. Дороги должны открываться без контекста экстерриториальности».

Но есть еще другая, куда более важная сторона вопроса. Азербайджан, открыв КПП на дороге Герус-Гафан, открыто меняет стратегию и ужесточает подход. И происходит это после того, как по вине Армении по сути дела оказался сорванным новый московский раунд переговоров.

Вспомним: разговоры о новой трехсторонней встрече президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении идут уже давно. Ее прогнозировали еще на полях недавнего саммита СНГ, тем более что перед этим состоялись переговоры глав МИД Азербайджана и Армении. Но трёхсторонней встречи не состоялось, и вряд ли только потому, что саммит СНГ прошел по видеосвязи. Затем одни осведомлённые источники анонсировали уже встречу в годовщину подписания Трехстороннего заявления, другие эти анонсы опровергали. Черту в конце концов подвёл пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: да, встреча по видеосвязи готовится, но когда она состоится, ясности нет. И то, что в посредническую нишу уже торопится втиснуться Франция — в Париже прошли переговоры глав МИД Азербайджана и Армении — верный признак, что масштаб дипломатических трудностей не стоит недооценивать.

А вот тут нужны подробности. Слишком многое указывает на то, что сорвали переговоры именно в Ереване. И это не только то обстоятельство, что опровергали анонсы о встречах именно представители Армении вплоть до главы ее МИДа Арарата Мирзояна. Куда важнее другое: Армению банально не устраивают те условия, на которых пришлось бы договариваться. В самом деле, в Москве на всех уровнях говорят не о статусе Карабаха, а о делимитации границ и разблокировании коммуникаций.

Более того, Никол Пашинян уже столкнулся с волной «утечек» относительно тех документов, которые, как уверены его политические противники, «капитулянт» намерен подписать в Москве. Во всяком случае, СМИ утверждали, что к подписанию готовятся два документа, причем «первый документ касается делимитации и демаркации государственной границы Армения-Азербайджан, по которой Ереван и Баку признают границы и территориальную целостность друг друга, принимая за основу карты Генштаба оборонного ведомства Советского Союза 1920-х годов». Что уже означает принадлежность Карабаха Азербайджану. Второй документ касается разблокирования коммуникаций, то есть открытия Зангезурского коридора. В Армении поднялась буря. Экс-министр обороны Армении Сейран Оганян уже пугал слабонервных: мол, «в 2021 году, в сегодняшней реальности, ведутся разговоры о подписании новых документов», и «эти документы окончательно зафиксируют то капитуляционное положение, в котором оказались Армения и «Арцах» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az)» 9 ноября в Армении оппозиция провела целую серию митингов.

Намеренно оставим в стороне споры и прогнозы, ждёт ли Армению новая революция и «свалят» ли самого Пашиняна так же, как он в свое время свергал «карабахский клан». То, что происходит сегодня в армянской политической «тусовке«, оставляет стойкое ощущение дежавю.

Вспомним: три года назад, в октябре 2018 года со сквозным визитом в регион прибыл тогдашний советник президента США по национальной безопасности США Джон Болтон — как уверенно утверждали многие осведомлённые источники, со своим планом урегулирования, который куда больше отвечал интересам Азербайджана, чем «хотелкам» Армении. Переговоры при американском посредничестве стартовали весьма энергично, но…затем последовала впечатляющая волна «утечек», что Пашинян на переговорах с Болтоном готовится «отдать земли» (понятно, что любой план урегулирования предполагал освобождение окружающих бывшую НКАО районов) и т.д. В результате переговоры были сорваны. Затем точно так же Армения по сути уничтожила и переговоры в рамках МГ ОБСЕ, где ей тоже не нравились предлагаемые условия. Только вот в результате Ереван получил не лучшие предложения, а военный разгром и унизительную капитуляцию со всеми вытекающими.

И вот теперь в Армении вновь повторяют ошибку. Причем если до сентября 2020 года у Армении еще был предмет для торга — оккупированные земли, и иллюзии насчёт «военного превосходства» и «заграницы, которая обязательно поможет», в лице России и диаспоры, то теперь территории освобождены военным путём, а помощь России от разгрома не спасла.

И теперь, после разгрома и позорной капитуляции, Армении «условий мечты» уже не предложат. А значит, надо бы сделать выводы и задуматься, какую цену придется платить за новый срыв переговоров. Пока еще диалог не сорван окончательно и время на размышление еще есть. И главное, держать в голове, что «Железный кулак» по-прежнему на месте.

Нурани