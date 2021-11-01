Спецслужбы России не хотят раскрывать протоколы «особых троек» из-за разжигания ненависти



Управления ФСБ по нескольким российским регионам отказываются раскрывать протоколы заседаний особых троек НКВД, в которых содержатся сведения о жертвах репрессий. Об этом в понедельник, 1 ноября, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, речь, в частности, идет об управлениях по Ивановской и Тульской областям. Так, исследователь Сергей Прудовский подал иски в отношении УФСБ данных регионов с требованием рассекретить хранящиеся у них протоколы НКВД периода 1937-1938 годов и предоставить к ним доступ. При этом на заседании суда в Иваново, которое началось 28 октября, представитель областного УФСБ пояснил, что экспертная комиссия службы в процессе рассекречивания документов посчитала, что в них содержится информация, распространение которой может «повлечь разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти или вражды» (пункт 6 статьи 10 ФЗ №149 «Об информации»). В связи с этим и было принято решение об ограничении доступа к данным документам.

Как сообщил юрист Международного общества «Мемориал» Арсений Левинсон, схожей позиции придерживается и тульское УФСБ. По его словам, такая позиция противоречит действующему в России закону о реабилитации жертв репрессий и указу президента о создании единой базы репрессированных. «У комиссии ФСБ нет функции по оценке материалов на разжигание ненависти… Тем не менее экспертная комиссия по рассекречиванию решила, что даже доступ исследователей к ознакомлению с этими документами — даже не к копированию — угрожает безопасности России», — подчеркнул Левинсон.

На данный момент известно, что в тульском УФСБ хранится восемь протоколов НКВД. Сколько таких документов может быть в Ивановской области, не уточняется. По мнению исследователей, на самом деле протоколы особых троек могут храниться еще в ряде регионов, которые заявляют, что не располагают ими. Речь идет о Чечне, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, а также Орловской, Курской, Нижегородской и Самарской областях: известно, что особые тройки НКВД в свое время работали и на этих территориях и вынесли решения о судьбах примерно 2,3 тысячи местных жителей.

Кроме того, отметил Прудовский, вопросы вызывает и ситуация с подобными документами в Бурятии и Башкирии. В башкирском УФСБ заявили, что все протоколы «находятся в архивных уголовных делах в отношении репрессированных». В бурятском управлении спецслужбы пояснили, что у них на хранении находится только часть подобных документов. В то же время в Центральном архиве ФСБ на запрос исследователя о том, куда могли деться указанные протоколы, ответили, что данные документы никуда не передавались.

Особые тройки НКВД действовали в СССР на протяжении двух месяцев — с 17 сентября до 17 ноября 1938 года. Протоколы их заседаний считаются одним из основных источников информации о числе жертв политических репрессий в 1937-1938 годах. Предполагается, что за два месяца работы особые тройки рассмотрели дела около 108 тысяч советских граждан, почти 70 процентов подсудимых были проговорены к расстрелу. В 1989 году Президиум Верховного cовета СССР признал тройки антиконституционными и отменил их судебные решения.