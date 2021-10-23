Поврежденную в Южно-Китайском море атомную подлодку ВМС США показали из космоса

Поврежденная в Южно-Китайском море атомная подлодка Connecticut типа Seawolf Военно-морских сил (ВМС) США попала на снимок космического аппарата компании Planet Labs. Соответствующую фотографию показало издание The Drive.

На снимке субмарина находится в Гуаме, будучи пришвартованной к пирсу. Видимых повреждений подлодки не заметно. Вблизи субмарины нет признаков какой-либо инфраструктуры, указывающей на проведение ремонтных работ.

This is our first look at the USS Connecticut after its underwater collision:https://t.co/c5ruvkhmNn — The War Zone (@thewarzonewire) October 22, 2021

«Основываясь на ограниченной информации, которую предоставляет спутниковая фотография, кажется более вероятным, что столкновение [субмарины с неизвестным объектом] произошло значительно ниже ватерлинии подлодки, например, в районе дна корпуса. Это может исключить возможность лобового столкновения или столкновения сверху», — пишет издание.