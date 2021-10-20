«Ностальгия» по-володински

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин вновь оказался в фокусе внимания СМИ и экспертного сообщества. Председатель нижней палаты парламента России в своём ТГ-канале предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира. Назвав в числе сомнительных ее лауреатов первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева: «Михаил Горбачев. Его правление привело к разобщению народов, крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века — распаду СССР. Республики, входившие в состав которого и ставшие суверенными государствами, до сегодняшнего дня переживают его разрушительные последствия. За какой «мирный процесс» ему вручили премию?»

С тем, что решения Нобелевского комитета по присуждению премии мира нередко оказывались, скажем так, небесспорными, спорить трудно. И это не только Аун Сан Судя Чжи, которую обвиняют в геноциде мусульман-рохинджа, но и, к примеру, Альберт Гор, Межправительственная группа экспертов по изменению климата или Евросоюз, относительно которых есть сомнения в действительно «нобелевском» уровне заслуг в деле мира.

Но вот куда примечательнее та характеристика, которую господин Володин дал Горбачёву, обвинив последнего генсека в «крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века — распаде СССР».

В Азербайджане, где прекрасно помнят и карательную акцию Москвы 20 января 1990 года, и полное попустительство «союзного центра» армянскому террору и «этническим чисткам», то есть убийствам и изгнанию этнических азербайджанцев, сначала в Армении, а затем и в Карабахе, вряд ли есть необходимость кому-то объяснять, почему решение о присуждении Горбачёву Нобелевской премии мира как минимум вызывает вопросы и сомнения — даже на фоне ядерного разоружения, договора по ракетам малой и средней дальности и падения Берлинской стены. Впрочем, на Западе, где благодаря выводу войск из Афганистана и Восточной Европы, помилованию нескольких известных диссидентов и «разоруженческим» договоренностям с США, царила пресловутая «эйфория Горби», и там банально закрывали глаза на то, что происходило на национальных окраинах СССР. Точнее, на то, что ради удержания этих самых «национальных окраин», у которых даже по советской конституции было право выхода из СССР, под контролем Москвы Михаил Горбачёв был готов залить страну кровью, открыто играть на межнациональных конфликтах и устраивать в республиках карательные акции, чтобы топить в крови национально-освободительное движение. Дважды такие акции проходили в Баку — в декабре 1988 и в январе 1920 года. А еще — декабрь 1986 года в Алма-Ате (ныне Алматы), апрель 1989 года в Тбилиси, январь 1991 года в Вильнюсе и Риге…Но удержать Союз на репрессивных «стяжках» тоже не получилось. И не могло получиться: советская империя просто развалилась изнутри.

Но то «смещение акцентов», которое демонстрирует в своём ТГ-посту Вячеслав Володин — это не просто исторический спор о роли Горбачева в распаде СССР. Особенно с учетом того, с каким энтузиазмом спикер Госдумы РФ играет на постсоветской ностальгии.

А вот тут есть тонкости. И явные параллели с сегодняшней Арменией. Там тоже переживают сильнейший шок после разгрома в 44-дневной войне и крушения мифов о «самой сильной армии региона», «уникальном боевом духе зинворов» и т.д. И где, как с тревогой констатируют эксперты, можно понять, что люди тяжело переживают поражение. Но если вместо трезвого анализа причин и понимания, что захват и оккупация чужой территории априори не могли закончиться благополучно, обществу предлагается провокационный «коктейль» в стиле «это во всем виноват Пашинян, он капитулянт, предатель и турецкий агент, все могло быть по-другому, и у нас еще есть шанс все вернуть» — это не просто внутриполитический спор, а подготовка общественного мнения к новой войне. И, будем откровенны, к новому, неизбежному и куда более тяжелому разгрому Армении.

Точно так же понятно, что в Москве вздыхают и сожалеют по тем временам, когда под контролем Кремля были куда большие территории — примерно так же, как во второй половине ХХ века европейские олдскульные дипломаты, приезжая в бывшие африканские колонии, с тоской вспоминали, что «вот здесь был наш клуб, куда «чёрных» пускали только в роли обслуги, а сегодня здесь располагается их МИД, и я должен приветствовать по всей форме министра, которого еще недавно, как опасного смутьяна, разыскивала наша полиция». Но это эмоциональное сожаление не должно отменять необходимости трезвого, на «холодную голову», анализа, почему распался СССР, и самое главное, понимания, что уже в ХХ веке, не говоря о XXI, основанная на репрессивных «стяжках» империя не могла оставаться жизнеспособной по определению.

Но вот если вместо этого широкой аудитории, да еще от имени официального лица — спикера Госдумы! — предлагается версия про «предателя Горбачева, который пришёл и развалил Союз по заданию мировой буржуазии» — это уже очень похоже на подготовку общественного мнения к попыткам реванша и «воссоздания» СССР. То есть аннексии бывших республик, ставших независимыми государствами. И если в Армении по горячим следам разгрома пока что получается только вздыхать и строить планы реванша, то Кремль уже пытается воссоздавать СССР на практике. За последние годы в свою финальную стадию вошёл сценарий «слияния и поглощения» Беларуси, чью государственность Кремль на глазах «растворяет» в интеграционных проектах. Слишком многое указывает на то, что следующей в этом списке будет Армения. Уже сегодня говорить о ее реальном суверенитете можно только с очень большой натяжкой. Ереван сегодня не контролирует даже собственных границ, весьма условно — собственную армию и силы ПВО, в экономике позиции РФ таковы, что Армению можно просто «выключить снаружи» по прямому проводу из Москвы.

Только вот вряд ли это позволяет строить планы по принципу «Москва — Минск — Ереван — далее везде». Попытка силового давления на Грузию не удалась — несмотря на агрессию 2008 года и поражение Михаила Саакашвили на выборах 2013 года, «Грузинская мечта» продолжает курс на интеграцию с НАТО и ЕС и не торопится восстанавливать дипломатические отношения с Москвой. Точно так же «не сработал» и сценарий давления на Украину в 2013-2014 году. А аннексия Крыма и война на Донбассе привели к введению санкций против РФ.

И тем более сценарий «интеграции», «слияния и поглощения» и силового давления не сработал в отношении Азербайджана. Даже когда его предлагали в виде «плана Дугина-Проханова» по типу «пять районов в обмен на вступление в ЕАЭС и ОДКБ». В Баку слишком ценят свою независимость и не намерены ее «менять». Тем более на собственную территорию. И словно в насмешку, Володин поделился своими рассуждениями о Нобелевской премии как раз в те дни, когда в Азербайджане отмечали 30-летие восстановления своей независимости.

Можно только гадать, торгует ли господин Володин идеей воссоздания СССР в рамках общего курса «Единой России» или же намерен лепить собственную политическую карьеру. В конце концов, как уже отмечал Minval.az, в одном из произведений Тома Клэнси, имевшего репутацию «провидца», президент РФ и явный «державник» носит фамилию Володин. Но в чем нет ни малейших сомнений, так это в том, что торговать идеей реванша может оказаться для России слишком опасной игрой. Повторять карательные акции в непокорных республиках сегодня уже не получится. Это уже признанные ООН государства. А еще сегодня не то что нет «эйфории Горби» —еще даже не приступив к восстановлению СССР, Россия уже де-факто скатывается обратно к имиджу «империи зла».

И лучше не проверять «методом тыка», как это все сработает при попытке реального восстановления СССР.

Нурани