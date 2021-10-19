«Харакири» для Минской группы

Возможное возвращение Баку за стол переговоров с Арменией в рамках Минской группы не может не вызывать определенных опасений. Посредники продолжают рваться в регион, особенно после достижения соответствующей договоренности на встрече глав МИД Азербайджана и Армении в Нью-Йорке — даже вопреки «подпорченной», мягко говоря, репутации Минской группы в глазах азербайджанской общественности. Минувшие 30 лет ярко продемонстрировали неэффективность данного формата с сопредседателями, напоминавшими своими разъездами скорее туристов, чем серьезных дипломатов. Не было предпринято необходимых шагов для устрашения агрессора, что привело, в конечном счете, к новой войне, в результате которой около 3 тысяч азербайджанцев героически погибли, сражаясь за освобождение своей земли от армянской оккупации.

Сегодня карабахский конфликт уже канул в Лету. Так зачем же посредники хотят возобновить переговоры между Баку и Ереваном? Причем, о необходимости переговоров в таком формате после окончания войны говорят только Ереван и его покровители. С какой стати Баку возвращаться к бессмысленным переговорам, и самое главное – зачем их вести в столь неэффективном формате? Да и нелишне было бы поинтересоваться: с какой повесткой едут посредники в регион?

За год, прошедший после войны, посредники так и не удосужились выдвинуть какую-либо инициативу — притом что были вопросы, в которых Минская группа действительно могла бы сыграть определенную посредническую роль. Элементарно, «тройка» могла бы принудь Армению прекратить подвергать опасности жизнь азербайджанцев и помочь Баку получить от Еревана карты минных полей в Карабахе. Но посредниками выступили в первый раз США-Грузия, а во второй – Россия. С момента предыдущих договоренностей прошли месяцы, и посредники по-прежнему упускают очередной шанс, который мог бы немного подправить их «авторитет». Сопредседатели продолжили хранить молчание даже после того, как снайпером незаконных армянских формирований в Карабахе был убит азербайджанский солдат.

Кроме того, стало окончательно ясно, что Минская группа за все время своего существования лоббировала и всячески пыталась «протолкнуть» проармянские формулировки.

Особенно четко ситуацию прояснили слова президента Ильхама Алиева на встрече с представителями общественности Джебраильского района в начале октября.

Напомню, тогда президент рассказал, как на венской встрече глав МИД стран-сопредседателей Минской группы после апрельских боев ему дали текст заявления, но он отказался подписывать документ, в котором содержались не устраивающие нас положения, в том числе связанные с неприменением силы.

Не совсем ясно, о чем говорить Баку с Ереваном при посредничестве «тройки». Страны уже ведут диалог при посредничестве Москвы и Тбилиси. Худо-бедно, но сторонам удается достичь определенных результатов: в России уже работает трехстороння рабочая группа на уровне вице-премьеров стран по разблокировке коммуникаций, а премьер Грузии Гарибашвили заявляет, что и дальше готов быть посредником между конфликтующими сторонами.

Весьма показательны и нашумевшие заявления послов стран–посредников «тройки». Азербайджан говорит, что война завершилась, конфликт остался в прошлом, и надо смотреть только в будущее. А что мы слышим от Еревана и его покровителей? Послы США и Франции в Ереване только за последнее время озвучили ряд провокационных формулировок, опровергающих тезисы Баку. Конфликт, заверяют они, не завершен, сепаратистам нужен «статус». Неимоверное рвение дипломатов для защиты горстки армян – граждан Азербайджана не может не удивлять. Особенно на фоне объявления Баку о планах реинтеграции своих граждан армянского происхождения в Карабахе в общественную жизнь страны.

Здесь уместно было бы поинтересоваться: а заботила ли кого-то судьба сотен тысяч азербайджанцев, изгнанных из Карабаха или погибших в первой войне? Вопрос, конечно же, риторический.

Словом, Баку более не нуждается в работе Минской группы. Если что и можно обсуждать в таком формате – так это прекращение ее «деятельности», но не более того. Потому что Азербайджан больше не позволит ни Еревану, ни его покровителям вновь реанимировать «карабахский конфликт», завершение которого привело к потере ими рычагов давления на наш регион.

А пока что не совсем ясно, с каким лицом приедут в регион посредники, особенно после последней встречи с президентом Алиевым. Но очевидно, что только самороспуск смог бы «подправить» имидж «тройки».

Максуд Салимов