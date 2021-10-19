Никакого саботажа: в Азербайджане ответили на обвинения Ирано-российской торговой палаты

Азербайджан с недавних пор «стал препятствовать» экспорту товаров из Ирана в Российскую Федерацию. С таким утверждением выступил член совета директоров Ирано-российской торговой палаты Сейид Джалалифар, передаëт новостное агентство ILNA.

«Более 80% нашего экспорта в Россию приходится на продовольственные и сельскохозяйственные товары, большинство из которых отправляются через границу в (азербайджанской) Астаре. На этом направлении мы сталкиваемся с саботажем и отказом сотрудничать со стороны властей Азербайджана», — утверждает Сейид Джалалифар.

По его словам, азербайджанская сторона «не говорит прямо о том, что граница закрыта», однако «чинит искусственные препятствия» перед иранскими партнëрами.

«Каждый день они приводят отговорки, почему граница не работает. Сначала отключился свет, потом был неисправен рентгеновский аппарат, затем отсутствовали поисковые собаки», — рассказал он, указав, что «по этой причине множество грузовиков стоят на границе в очереди, которая в Астаре доходит до 10 километров».

Начальник пресс-службы Государственного таможенного комитета Натиг Ахундов отреагировал на эти утверждения.

По его словам, подобная информация является необоснованной и не соответствует действительности. «Астаринский таможенно-пограничный пункт продолжает свою работу в усиленном режиме, и по сравнению с предыдущими днями за последние десять дней был обеспечен проезд из Ирана в Азербайджан большего количества грузовых транспортных средств, представитель Ирана может легко получить эту статистику от соответствующих структур своей страны», – отметил он.

Говоря об очереди, возникшей на иранской стороне, он отметил, что это связано с проблемами, возникшими на иранской стороне.

«Сбой в компьютерной системе на иранской стороне с 15 по 16 октября в течение 10 часов и невозможность за это время обеспечить проезд грузовых автомобилей, и длинные очереди во время погрузочно-разгрузочных операций на складах для фруктов и овощей в иранском городе Астара стали причиной образования очереди. Недопустимо обвинять Азербайджан в образовании очереди, вызванной проблемами с иранской стороны, и придавать этому политическую окраску, это вызывает сожаление», – заявил Ахундов.