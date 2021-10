МИД Азербайджана сделал публикацию в связи с годовщиной теракта в Гяндже

МИД Азербайджана поделился на своей странице в Twitter годовщиной очередного теракта, совершенного Арменией в Гяндже.

«Сегодня исполнился год со дня очередного преступления против человечности, совершенного Арменией против мирного населения Азербайджана — обстрела азербайджанского города Гянджа баллистическими ракетами», — говорится в публикации.

Bu gün #Ermənistan|ın #Azərbaycan|ın #Gəncə şəhərini ballistik raket atəşinə tutaraq,🇦🇿lı mülki əhaliyə qarşı törətdiyi növbəti insanlıq əleyhinə cinayətdən 1 il ötür.

Remembering the victims of the atrocious attack of #Armenia/n forces on #Ganja city of #Azerbaijan with sorrow. pic.twitter.com/ve9i2aqdn2

