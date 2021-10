Фьюри защитил свой титул, вырубив Уайлдера в концовке боя

Тайсон Фьюри одержал победу нокаутом в поединке с Деонтеем Уайлдером. Бой закончился в

11-м раунде, когда Цыганский Король сразил оппонента. Таким образом он защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

Поединок в Лас-Вегасе превзошел все ожидания экспертов и болельщиков. Противостояние Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера превратилось в настоящее сражение. Если поначалу Уайлдер держался осторожнее и пытался диктовать темп боя, то после первого нокдауна бой перешел в режим рубки. Цыганский Король и Бронзовый Бомбардировщик падали под градом ударов и снова вставали, сообщает РЕН ТВ.

Инициатива переходила от одного бойца к другому, однако на фоне Фьюри его американский оппонент после середины поединка смотрелся не так убедительно.

В первом раунде Уайлдер начал наносить удары в корпус, активно проводя первый отрезок. Он вышел на ринг уверенным в себе, пытаясь тут же навязать оппоненту свою игру. Фьюри грамотно перемещался, а в конце отрезка провел мощнейшую атаку с правой — американец выстоял.

Во втором раунде Уайлдер снова нарвался — на этот раз Бронзовый Бомбардировщик поймал левый боковой. Фьюри начал пользоваться огрехами противника и бил точнее, несмотря на боевой настрой оппонента.

Деонтей пытался вырубить противника в третьем раунде, забрасывая его «бомбами», однако Фьюри поймал его и отправил в нокдаун. Уайлдер с трудом дотянул до перерыва.

Цыганский Король продолжил закреплять преимущество в следующем отрезке, а Уайлдер серьезно потерял в динамике. Однако он нашел в себе силы и также отправил оппонента в нокдаун. После жесткого обмена ударами Фьюри снова оказался на полу. На этот раз пришлось тяжело британцу, но он выстоял.

Сдаваться он не собирался — в пятом раунде джеб Фьюри снова достал Уайлдера, и тот был близок к провалу. Ближе к середине боя рубка не прекращалась.

После экватора стало заметно, что Уайлдер подустал — однако даже в такой ситуации здесь все мог решить один точный удар. В седьмом раунде британец запер американца в углу, но тот стоял из последних сил. Фьюри не останавливался и полностью перехватил инициативу. Тем временем Деонтея вело даже от джебов, он пропустил много ударов в восьмом раунде.

Бронзовый Бомбардировщик держался на честном слове, но не забывал отвечать, отражая наступление Фьюри. Тот продолжал взвинчивать обороты, но американец не сдавался. В десятом раунде свалился Уайлдер — уже четвертый нокдаун в поединке.

В 11-м раунде Фьюри сдержал слово, которое дал перед боем, и нокаутировал Уайлдера.

Фьюри и Уайлдер сошлись на ринге в третий раз. В 2020 году Фьюри подрезал крылья Бронзовому Бомбардировщику, и американец мечтал отомстить противнику.

Перед поединком в Лас-Вегасе состоялась традиционная церемония взвешивания. На этот раз Фьюри показал вес в 125,6 кг, почти на 18 кг больше соперника. Вес Уайлдера составил 107,9 кг.

В супертяжелом весе Фьюри обладал внушительным рекордом – 30-0-1, 21 КО, а Уайлдер – 42-1-1, 41 КО.

