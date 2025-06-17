11-й номер рейтинга UFC в лёгком весе азербайджанец Рафаэль Физиев поведал, что испытывает трудности с подбором соперников.

«Шесть лет я в UFC, у меня было три операции, из-за которых я не дрался два года с копейками. И примерно ещё столько же мне не могли найти соперника. Почему я с Гэтжи вышел на коротком уведомлении? Я с августа ждал поединка! И шесть человек подряд отказались выходить со мной. То **** болит, то ухо стреляет…

А сейчас стало ещё сложнее — я же опасный чувак! Но у меня на бумаге три поражения. Два — с бонусами за «бой вечера», а в одном поединке сам поломался, хотя уверен, что победил бы. Но вот теперь на бумаге три поражения. И логика у соперников такая: «Выйду против чувака, у которого три поражения, проиграю ему… А что от этого получу?» А я просто хочу сказать, что ты испугался! Ещё до ринга», — заявил Физиев в интервью на YouTube-канале SHMS AUTO GROUP.