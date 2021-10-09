Си Цзиньпин пообещал воссоединиться с Тайванем

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин, в годовщину Синьхайской революции, заявил, что у Китая есть большой опыт борьбы с сепаратизмом, указывая на существование независимого Тайваня, сообщает газета The Guardian.

Китай не контролирует Тайвань с 1949 года, когда туда в результате проигрыша в гражданской войне сбежали националисты из партии Гоминьдан. При этом Пекин продолжает считать остров своей территорией, а суверенитет над ним называет «коренным интересом». Нынешняя правящая партия острова «Демократическая прогрессивная партия» выступает за самостоятельность и считает тайваньцев отдельной от китайцев нацией.

«Сепаратизм Тайваня — самое большое препятствие на пути к воссоединению родины и самая серьезная скрытая опасность для национального возрождения», — заявил Си.