Новые скандальные заявления главы МИД Ирана

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян вновь озвучил скандальные обвинения против Азербайджана.

В интервью телеканалу «Россия-24» он отметил, что провел доверительную встречу с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым на полях Генассамблеи ООН.

«Что нас беспокоит на Южном Кавказе? Первое — некоторые иностранные силы пытаются влиять на этот регион, чтобы изменить его границы, закрыть пограничные переходы или же изменить их. Одновременно мы отмечаем присутствие террористов, которые появились там во время войны в Карабахе. Мы говорим это, ни в коем случае не ставя под сомнение территориальную целостность наших соседей», — сказал он.

Вместе с тем он заявил, что якобы азербайджанская сторона на переговорах с Ираном «обещала очистить регион от террористов». Глава иранской дипломатии также повторил абсурдный тезис о «передвижение сионистского режима с территории Азербайджана».

«Мы считаем это недопустимым. На основе дружбы и добрососедства нам всё это предстоит урегулировать. Нас с Азербайджаном связывает огромный пласт культурно-исторических отношений и нельзя допустить, чтобы сообщения в СМИ бросали на них тень», — сказал Абдоллахиян.

Касаясь напряженности в отношениях между Баку и Тегераном, Абдоллахиян выразил убеждение, что стороны должны приложить усилия для разрядки ситуации, «поскольку регион и так достаточно насмотрелся на негативное за последнее время».

«Некоторые жесткие заявления мы считаем неконструктивными, и думаем, что если подойти к ситуации с разумом и мудростью, мы сможем с Азербайджаном и Арменией разработать хороший путь решения всех проблем на основе международного права. Главное невмешательства в регион иностранных сил, присутствия Израиля и террористов», — подытожил он.