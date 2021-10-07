Новые скандальные заявления главы МИД Ирана

7 октября, 12:50

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян вновь озвучил скандальные обвинения против Азербайджана.

В интервью телеканалу «Россия-24» он отметил, что провел доверительную встречу с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым на полях Генассамблеи ООН.

«Что нас беспокоит на Южном Кавказе? Первое — некоторые иностранные силы пытаются влиять на этот регион, чтобы изменить его границы, закрыть пограничные переходы или же изменить их. Одновременно мы отмечаем присутствие террористов, которые появились там во время войны в Карабахе. Мы говорим это, ни в коем случае не ставя под сомнение территориальную целостность наших соседей», — сказал он.

Вместе с тем он заявил, что якобы азербайджанская сторона на переговорах с Ираном «обещала очистить регион от террористов». Глава иранской дипломатии также повторил абсурдный тезис о «передвижение сионистского режима с территории Азербайджана».

«Мы считаем это недопустимым. На основе дружбы и добрососедства нам всё это предстоит урегулировать.  Нас с Азербайджаном связывает огромный пласт культурно-исторических отношений и нельзя допустить, чтобы сообщения в СМИ бросали на них тень», — сказал Абдоллахиян.

Касаясь напряженности в отношениях между Баку и Тегераном, Абдоллахиян выразил убеждение, что стороны должны приложить усилия для разрядки ситуации, «поскольку регион и так достаточно насмотрелся на негативное за последнее время».

«Некоторые жесткие заявления мы считаем неконструктивными, и думаем, что если подойти к ситуации с разумом и мудростью, мы сможем с Азербайджаном и Арменией разработать хороший путь решения всех проблем на основе международного права.  Главное невмешательства в регион иностранных сил, присутствия Израиля и террористов», — подытожил он.

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Чавушоглу косвенно ответил Ирану: Не тратьте впустую усилия

7 октября, 12:12

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу косвенно ответил на претензии Ирана по поводу совместных азербайджано-турецких учений.

По его словам, никто не может испортить отношения между Турцией и Азербайджаном.

«Пусть впустую не тратят усилия. Мы можем проводить военные учения в Турции, Азербайджане и сотрудничать в соответствии с нормами международного права. Не только Азербайджан, но и любая страна, включая Турцию, может установить связи с любым государством в различных сферах. Если они не причиняют нам вреда, мы не спрашиваем у этих стран, зачем они это делают. Наше братство, близкие отношения и сотрудничество с Азербайджаном, наши военные учения не направлены против кого-то. Поэтому пусть никто не беспокоится, наше единство, братство и солидарность не направлены против других», — заявил глава МИД Турции агентству «Репорт».